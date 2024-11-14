Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Ребенок дождя" потерялся в Караганде

Опубликовано:

Плачущий ребенок
Ребенок. Иллюстративное фото: ArtMarie / Getty Images

Патрульные в Караганде нашли пропавшего 7-летнего мальчика в течение получаса после поступления сообщения. Ребенок был найден в соседнем микрорайоне и возвращен матери, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, днем на пульт "102" поступило сообщение о пропаже 7-летнего мальчика возле супермаркета "Гульжан".

С момента поступления сообщения наряды полка патрульной полиции Караганды начали тщательный осмотр прилегающей и ближайшей территории магазина.

В ходе поисков стало известно, что мальчик особенный - "ребенок дождя" (с аутизмом).

"Почти через полчаса поисков патрульные полицейские Ернур Толеуов и Алишер Сейтманов нашли мальчика в соседнем микрорайоне и передали его матери", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Семее пропал без вести 9-летний ребенок. Мальчика более суток искал весь город. К счастью, его нашли живым и невредимым недалеко от одного из поселков. Ребенка доставили в отдел полиции, с ним провели беседу. После осмотра психолога передали родителям.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187158-rebenok-dozhdya-poteryalsya-v-karagande/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie