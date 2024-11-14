"Ребенок дождя" потерялся в Караганде

Патрульные в Караганде нашли пропавшего 7-летнего мальчика в течение получаса после поступления сообщения. Ребенок был найден в соседнем микрорайоне и возвращен матери, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, днем на пульт "102" поступило сообщение о пропаже 7-летнего мальчика возле супермаркета "Гульжан".

С момента поступления сообщения наряды полка патрульной полиции Караганды начали тщательный осмотр прилегающей и ближайшей территории магазина.

В ходе поисков стало известно, что мальчик особенный - "ребенок дождя" (с аутизмом).

"Почти через полчаса поисков патрульные полицейские Ернур Толеуов и Алишер Сейтманов нашли мальчика в соседнем микрорайоне и передали его матери", - рассказали в полиции.

Ранее сообщалось, что в Семее пропал без вести 9-летний ребенок. Мальчика более суток искал весь город. К счастью, его нашли живым и невредимым недалеко от одного из поселков. Ребенка доставили в отдел полиции, с ним провели беседу. После осмотра психолога передали родителям.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.