"Восемь побед за первый разряд": родители юных спортсменов будут судиться с министерством из-за новых правил

Родители юных спортсменов, занимающихся акробатикой и художественной гимнастикой, в Павлодарской области готовят иск к Министерству туризма и спорта, передает телеканал "Евразия".

Родители сообщили, что вот уже два года просят ведомство внести изменения в приказ, который перечеркнул для их детей возможность получения разрядов и званий. Юные спортсмены посвятили этому занятию всю жизнь и теперь многие из них из-за введенных правил хотят оставить спорт.

По информации телеканала, почти два года назад изменились правила присвоения спортивных разрядов и званий. За это время из-за нововведения по спортивной гимнастике никто в Павлодарской области не получил разряд.

"По общим правилам, если смотреть квалификационные требования, первый юношеский разряд мы можем присвоить за восемь побед. Что значит восемь побед? Значит, ребенок должен заниматься пять лет, чтобы выполнить первый юношеский разряд? Это неправильно", - говорит старший тренер области Ирина Глушкова.

Сами спортсмены говорят, что получить звание мастера спорта теперь практически невозможно. Его дают только в случае победы на республиканском чемпионате, другие состязания - не в счет.

"Злобу, наверное, спортивную (чувствуем - прим. ред.). Мы получали медали, мы были призерами, мы даже выиграли кубок РК, но при этих званиях мы не получили мастера спорта", - рассказала Доминика, одна из спортсменок.

Сам министр признает, что квалификационные правила несовершенны. По его словам, за полгода ни один человек в Казахстане не смог получить звание мастера спорта международного класса. Он пообещал, что правила обязательно изменят.

Однако обещания об изменениях родители гимнастов получали в октябре прошлого года и октябре нынешнего года, утверждают они.

Вчера на заседании мажилиса депутат Ерлан Саиров отметил, что в Казахстане было зарегистрировано 180 видов спорта, но часть из них неизвестны гражданам. Глава Минтуризма и спорта ответил, что ведомство будет утверждать как приоритетные только 60 национальных видов и 45 видов спорта, которые входят в перечень Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Азиатских и Параазиатских игр.

Другой депутат вчера возмутился огромным финансированием велокоманды "Астана", которая на своих соревнованиях даже не поднимает флага Казахстана, а также предложил сменить главу Национального Паралимпийского комитета - пост занимает Кайрат Боранбаев.

Кроме того, мажилисмены на заседании одобрили ряд поправок по вопросам спорта в стране - в их числе запрет на финансирование из бюджета спортсменов, не являющихся гражданами Казахстана.

Еще Мырзабосынова вчера спросили, с чем связана массовая отставка глав управлений спорта в регионах.