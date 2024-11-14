"Мы боимся": жители микрорайона Уральска заявили, что оказались в зоне экологического бедствия

В Уральске жители микрорайона и дачники заявляют, что оказались в зоне экологического бедствия - зловонный запах отравляет воздух, отчего гибнут даже растения, передает сайт телеканала КТК.

Зловонные реки и зеленые берега образовались в микрорайоне Самал-1 в Уральске. Раньше здесь был дачный массив, но сейчас многие имеют городскую прописку и живут постоянно. Правда, теперь жизнь им в буквальном смысле отравляет городская канализация. Дворы заливает зловонная жижа.

"Видите сами, сколько там уже во дворе мочи! Соседи к дому подъехать не могут, все уже затоплено фекалиями. Запах стоит невозможный. Кто приедет, допустим, в гости, он сразу забегает, нос затыкает: «Что за запах?» Ну вот так…Объясняем, что такая ситуация. Два года вот такое уже продолжается", - сетует Марат Рахимберлиев.

Люди говорят, куда только не обращались. В ответ получают лишь отписки. Но устранять проблему до сих пор никто так и не взялся. Местные называют происходящее настоящим экологическим бедствием. И боятся, что дойдет до вспышки опасных заболеваний.

"Многие используют колодцы для питья, качают воду. Это отравление почвы, грунтовых вод, короче, это все вытекающие последствия. И никто вообще, грубо говоря, даже не чешется! Трасса на правительственную резиденцию. Я не верю, что никто не чувствовал запаха все лето. Не верю, просто не верю!" - возмущен местный житель Андрей Толстов.

Даже сейчас, когда все подмерзло, в округе стоит смрад. А из колодцев проходящего поблизости городского коллектора бодро бежит ручей. Местные с сожалением говорят, скоро вся растительность тут погибнет. Ведь сточные воды – это не только моча и фекалии, но и вся химия, которая сливается в канализацию. Некоторые уже поняли, что оставаться здесь просто опасно.

Это не дождевая вода и не талый снег – зеленый цвет говорит сам за себя. От сточных вод гибнут все плодово-ягодные насаждения и многие дачники уже были вынуждены просто побросать свои участки.

Люди признаются, обескуражены равнодушием чиновников и коммунальщиков. Ведь в известность они поставили и акимат, и горводоканал. Обращались даже в Министерство экологии. Но там посоветовали пока решать вопрос на местном уровне.

"Мы боимся того, что опять все это заволокитится. Потому что это бедствие не одного дня! Здесь эта вонь невозможная. Мы живем чуть дальше, и то мы ощущаем этот запах, особенно летом, когда жара. Комары, все эти насекомые, все же отсюда собирается. А вонь, конечно, несусветная! Что там говорить, люди страдают из-за этого", - заявила горожанка Тамара Бахтыбаева.

В "Батыс су арнасы" причиной переливов стоков через колодцы назвали регулярно забивающуюся канализацию, а ближайшая насосная станция в аварийном состоянии. Работать нормально коллектор начнет, только когда закончат реконструкцию.

"Ну, пока ждем реализации проекта. В этом году только вот в конце года начата реконструкция. Этот объект переходящий. В следующем году ожидаем завершения строительства, реконструкции. И надеемся, что этой проблемы в дальнейшем не будет после реализации данного проекта", - заявил главный инженер ТОО "Батыс су арнасы" Аян Ильясов.

На ситуацию отреагировали и в прокуратуре. Там сообщили, что обращение жителей снова перенаправили в акимат, департамент экологии и СЭС. И обещали взять все под свой контроль.

Источник: КТК