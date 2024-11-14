"Выдирала волосы, царапала": алматинка обвинила соседку в избиении сына

Жительница Алматы обвинила соседку в избиении сына, мальчика госпитализировали. Произошедшее попало на камеры видеонаблюдения. Полиция начала проверку, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, мать 11-летнего Никиты теперь боится отпускать ребенка на улицу одного. Евгения уверяет, соседка избила ее сына. Конфликт зафиксировали камеры наблюдения.

На опубликованных кадрах видно, как стоят дети. Затем к одному из школьников подходит женщина и начинает бить его самокат об асфальт. Но на этом все не заканчивается. После женщина набросилась на мальчика с кулаками.

"Женщина выскакивает из своей машины, набрасывается на моего сына. Она хватала его за волосы, выламывала пальцы, била по голове. Все это происходило на этом самом месте. Черепно-мозговая травма, ушибы, ссадины, гематомы. Все это отмечено в выписке. Данная женщина вела себя просто безобразно: при сотрудниках полиции выражалась нецензурной бранью", - поделилась Евгения с журналистами.

Конфликт между детьми начался со словесной перепалки, которая переросла в драку. По словам Никиты, оппонент разбил его мобильный телефон. После в конфликт вмешалась мать второго мальчика. Тогда Никита взял гаджет друга и начал снимать происходящее на камеру.

"После драки я просто начал уходить. Я достал свой телефон. Он взял и пнул мой телефон. Он упал на асфальт и разбился. Пришла его мама и сказала: "Кто этот Никита?" Она меня по голове била. Она выдирала мне волосы, волосы начала дергать и начала царапать", - рассказал сам Никита.

Мальчика госпитализировали с травмой головы и ушибами. Сейчас ребенок лечится дома, в школу пока не ходит. Мать Никиты обратилась с заявлением в полицию.

"По данному факту управлением полиции Жетысуского района проводится расследование с целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных ребенком. Назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам комплексных мероприятий будут приняты меры в соответствии с законодательством РК", - сообщили в ДП.

Как утверждает мать пострадавшего ребенка, полицейские предложили сторонам примириться. Но прощать обидчиков потерпевшие не намерены. Они требуют наказать женщину, которая напала на ребенка.

Какую ответственность она понесет, станет ясно после судебно-медицинской экспертизы.

Источник: КТК