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Суд признал продажу кинотеатра имени Ленина в Караганде незаконной

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Кинотеатр "Ленина" в Караганде
Кинотеатр "Ленина". Фото: ekaraganda.kz

Решением суда признаны недействительными договоры купли-продажи карагандинского кинотеатра имени Ленина, являющегося памятником истории и культуры, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается на официальном сайте Карагандинского областного суда, прокурор района им. Казыбек би города Караганды обратился в Специализированный межрайонный экономический суд с гражданским иском о признании договоров купли-продажи кинотеатра недействительными.

Судом установлено, что решением акима области  от 30.12.1998 года кинотеатру имени Ленина в Караганде присвоен статус памятника истории и культуры. 

Однако решением акима от 1.10.1999 года кинотеатр исключен из статуса памятника истории и культуры, после чего кинотеатр был продан, а в последующем дважды перепродан.

18.09.2001 года решением акима области отменено решение об исключении кинотеатра из статуса памятника истории и культуры.

Решением суда иск прокурора удовлетворен: признаны недействительными договора купли-продажи кинотеатра ТОО "К.",  ЗАО "К." и ТОО "А.".

"В соответствии со ст. 11 Закона об охране и использовании объектов историко-культурного наследия (действовавшего на момент приватизации), памятники истории и культуры, находящиеся на территории Республики Казахстан и не принадлежащие другим субъектам, являются исключительной собственностью Республики Казахстан", - отмечает суд.

Согласно п. 1 ст. 5 Указа президента Республики Казахстан от 23.12.1995 года "О приватизации" (далее – Указ, действовавшего на момент сделок), объектом приватизации является государственное имущество, за исключением находящегося в исключительной государственной собственности.

Согласно решению акима кинотеатр является памятником истории и культуры, то есть  исключительной собственностью Республики Казахстан и не подлежал приватизации.

В соответствии с пп. 2) п. 1 ст. 25 Указа  основанием для признания судом договора купли-продажи объекта приватизации недействительным является предоставление покупателю незаконных льгот и преимуществ.

Предоставление покупателям кинотеатра незаконных льгот и преимуществ нашло в суде свое подтверждение, сообщается в публикации.

"Кроме того, продажа кинотеатра не была согласована с уполномоченным органом по управлению коммунальной собственностью области.

ЗАО "К." свои обязательства по инвестированию в строительство и введению в действие мультиплекса в полном объеме не исполнил, какое-либо строительство гостиницы, бильярдного клуба, фитнес-центра, бизнес-центра, расчетно-кассового отдела, магазинов не осуществил", - резюмирует пресс-служба суда.

Решение суда в законную силу не вступило.

Напомним, мы уже писали, что прокуратура района имени Казыбек би пытается вернуть карагандинский кинотеатр имени Ленина в государственную собственность. Сообщалось, что памятник архитектуры, а также истории и культуры начал работать в 1960 году, в 2018 году его выставили на продажу. Уже несколько лет заведение закрыто: киноленты в нем не демонстрируют.

Ранее аким Караганды Мейрам Кожухов обратился к жителям с вопросом о судьбе заброшенного Дворца культуры в Федоровке, предложив обсудить его восстановление или строительство нового объекта. По его словам, администрация города нашла владельцев здания и достигла с ними точек соприкосновения относительно передачи или продажи объекта. Однако текущее состояние здания вызывает опасения.

Помимо этого, в Нуринском районе Карагандинской области 56 тысяч гектаров земли вернули в государственную собственность и перераспределили между нуждающимися фермерами. Хозяева когда-то приобрели их у государства, но никак не использовали.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2187018-sud-priznal-prodazhu-karagandinskogo-kinoteatra-imeni-lenina-nezakonnoy/

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