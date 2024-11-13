Житель Костаная добился возврата более 14 млн тенге за дефектный автомобиль люкс-класса

14 млн тенге удалось вернуть жителю Костаная, который заметил в новом автомобиле проблемы с аккумулятором, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей.

Как сообщается на сайте Комитета, громкий случай произошел в Костанайской области. Сообщается, что покупатель нового люксового автомобиля вскоре обнаружил серьезные проблемы с аккумуляторной батареей.

"Ожидания от "новой машины мечты" обернулись горьким разочарованием, и покупатель не стерпел - потребовал расторжения договора и возврата денег. Но продавец и не думал возвращать средства.

Только после того, как подключился департамент торговли и защиты прав потребителей, специалистами была оказана правовая помощь и консультация, также принято участие в суде в качестве третьего лица, смогли добиться для потребителя компенсации более чем 14,4 млн тенге", - сообщили в Комитете.

Сообщается, что в октябре территориальные департаменты Комитета по защите прав потребителей помогли вернуть 55 казахстанцам более 34 млн тенге.

Ранее сообщалось о жителе Алматы, который также отстоял свои права в суде и вернул 48 млн тенге.

Также житель Петропавловска в судебном порядке смог вернуть купленный китайский автомобиль из-за его неисправности. Он настоял на расторжении договора и получил обратно 15 млн тенге.

А в Актобе защитили права мужчины, купившего автомобиль Toyota Camry с перебитым VIN-кодом за 9,2 млн тенге. Суд пришел к выводу, что ему передали товар ненадлежащего качества, недопустимый для использования в гражданском обороте.

Также житель Уральска купил угнанную машину в автосалоне и обратился с иском к ТОО о расторжении договора купли-продажи, добившись не только возврата уплаченных за машину денег, но и компенсации морального вреда.

Мы также писали, что в ЗКО нескольким владельцам машин пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за неисправное или списанное авто. Один из уральцев добился возврата 7,1 млн тенге.