Житель Костаная добился возврата более 14 млн тенге за дефектный автомобиль люкс-класса
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14 млн тенге удалось вернуть жителю Костаная, который заметил в новом автомобиле проблемы с аккумулятором, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет по защите прав потребителей.
Как сообщается на сайте Комитета, громкий случай произошел в Костанайской области. Сообщается, что покупатель нового люксового автомобиля вскоре обнаружил серьезные проблемы с аккумуляторной батареей.
"Ожидания от "новой машины мечты" обернулись горьким разочарованием, и покупатель не стерпел - потребовал расторжения договора и возврата денег. Но продавец и не думал возвращать средства.
Только после того, как подключился департамент торговли и защиты прав потребителей, специалистами была оказана правовая помощь и консультация, также принято участие в суде в качестве третьего лица, смогли добиться для потребителя компенсации более чем 14,4 млн тенге", - сообщили в Комитете.
Сообщается, что в октябре территориальные департаменты Комитета по защите прав потребителей помогли вернуть 55 казахстанцам более 34 млн тенге.
Ранее сообщалось о жителе Алматы, который также отстоял свои права в суде и вернул 48 млн тенге.
Также житель Петропавловска в судебном порядке смог вернуть купленный китайский автомобиль из-за его неисправности. Он настоял на расторжении договора и получил обратно 15 млн тенге.
А в Актобе защитили права мужчины, купившего автомобиль Toyota Camry с перебитым VIN-кодом за 9,2 млн тенге. Суд пришел к выводу, что ему передали товар ненадлежащего качества, недопустимый для использования в гражданском обороте.
Также житель Уральска купил угнанную машину в автосалоне и обратился с иском к ТОО о расторжении договора купли-продажи, добившись не только возврата уплаченных за машину денег, но и компенсации морального вреда.
Мы также писали, что в ЗКО нескольким владельцам машин пришлось обратиться в суд, чтобы вернуть деньги за неисправное или списанное авто. Один из уральцев добился возврата 7,1 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186988-zhitel-kostanaya-dobilsya-vozvrata-bolee-14-mln-tenge-za-defektnyy-avtomobil-lyuks-klassa/