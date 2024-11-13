Дамбы строят в Актюбинской области

В Темирском районе Актюбинской области строят дамбы для защиты населенных пунктов от угрозы паводка. Поручено ускорить темп работ, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по поручению акима Актюбинской области его заместитель Галымжан Елеуов совершил рабочую поездку в Темирский район и ознакомился с принимаемыми мерами по борьбе с паводком.

Галымжан Елеуов осматривает ход работ. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

В настоящее время в районном центре подрядные организации на въезде в село Шубаркудык возводят дамбы для защиты территории "Задепо" от риска затопления.

Кроме того, в селах Шубарши, Кумсай и Копа Саркольского сельского округа также ведется строительство дамб для защиты населенных пунктов от угрозы паводка.

Галымжан Елеуов, ознакомившийся с работами, поручил исполняющему обязанности акима района Жандаурену Койшибаеву с учетом погодных условий ускорить темп строительства и проследить за своевременным завершением работ.

Напомним, в Актобе активно ведутся работы по предотвращению весенних паводков, включающие в себя строительство каналов и укрепление дамб. Аким города Азамат Бекет узнал о ходе работ на территории ряда жилых массивов, находящихся под угрозой подтопления.

Также в жилом массиве Шилисай в Актобе, который находится в зоне возможного подтопления во время таяния снега, в рамках противопаводковых работ велось строительство дамбы. Весной прошлого года в этом районе возникали проблемы из-за талой воды, которая доходила до дворов.

Дамба в Темирском районе. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi