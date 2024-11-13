Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Дамбы строят в Актюбинской области

Опубликовано:

Возведение защитных дамб
Строительство дамб. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

В Темирском районе Актюбинской области строят дамбы для защиты населенных пунктов от угрозы паводка. Поручено ускорить темп работ, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по поручению акима Актюбинской области его заместитель Галымжан Елеуов совершил рабочую поездку в Темирский район и ознакомился с принимаемыми мерами по борьбе с паводком.

Рабочая поездка в Темирский район
Галымжан Елеуов осматривает ход работ. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

В настоящее время в районном центре подрядные организации на въезде в село Шубаркудык возводят дамбы для защиты территории "Задепо" от риска затопления.

Кроме того, в селах Шубарши, Кумсай и Копа Саркольского сельского округа также ведется строительство дамб для защиты населенных пунктов от угрозы паводка.

Галымжан Елеуов, ознакомившийся с работами, поручил исполняющему обязанности акима района Жандаурену Койшибаеву с учетом погодных условий ускорить темп строительства и проследить за своевременным завершением работ.

Напомним, в Актобе активно ведутся работы по предотвращению весенних паводков, включающие в себя строительство каналов и укрепление дамб. Аким города Азамат Бекет узнал о ходе работ на территории ряда жилых массивов, находящихся под угрозой подтопления.

Также в жилом массиве Шилисай в Актобе, который находится в зоне возможного подтопления во время таяния снега, в рамках противопаводковых работ велось строительство дамбы. Весной прошлого года в этом районе возникали проблемы из-за талой воды, которая доходила до дворов.

Защитная дамба в Темирском районе
Дамба в Темирском районе. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186957-damby-stroyat-v-aktyubinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie