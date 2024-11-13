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Новые подходы коммуникации между полицией, СМИ и обществом обсудили в Алматы

Опубликовано:

Конференция
Конференция. Фото: Академия МВД

В Академии МВД в Алматы обсудили новые подходы коммуникации между полицией, СМИ и обществом в рамках прошедшей сегодня конференции, передает NUR.KZ.

В Алматинской академии МВД состоялась конференция, собравшая представителей СМИ, блог-сообществ, общественных организаций, должностных лиц, работающих над имиджем казахстанской полиции.

В зале академии присутствовали журналисты, представители Ассамблеи народа Казахстана, а также руководство МВД и заместители начальников региональных подразделений Департаментов полиции, которые приняли участие онлайн.

Обсуждения на конференции не ограничивались только текущими достижениями в области коммуникации между тремя институтами. Внимание было уделено также существующим проблемным вопросам и путям их решения.

Конференция
Конференция. Фото: Академия МВД

В процессе оживленной дискуссии участники выразили общее мнение о том, что для повышения эффективности взаимодействия между различными сторонами необходимо учитывать современные тенденции, а также активно внедрять новые формы и каналы коммуникации и создании новых каналов обратной связи для граждан.

"Сегодня мы должны сделать все возможное для улучшения взаимодействия между полицией и обществом. Наша задача — улучшить доверие и создать эффективные механизмы коммуникации, которые позволят гражданам чувствовать себя в безопасности", - отметила врио начальника Алматинской академии МВД Республики Казахстан Жанат Дильбарханова.

По результатам конференции участники выработали ряд конструктивных предложений, идей по проведению регулярных совместных мероприятий, тренингов для сотрудников полиции и разработки методических рекомендаций, направленных на совершенствование коммуникационных стратегий и улучшение работы правоохранительных органов с медиа и обществом.

Пресс-релизы
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186933-novye-podhody-kommunikacii-mezhdu-policiey-smi-i-obshchestvom-obsudili-v-almaty/

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