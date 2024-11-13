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Сотрудников акимата Астаны полностью пересадили на такси до 2030 года

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Такси
Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

Акимат Астаны до 2030 года заключил договор в рамках ГЧП по оказанию транспортных услуг - в ведомстве отказались от служебных авто и пересадили сотрудников на такси, передает NUR.KZ.

Как сообщили в Управлении по инвестициям и развитию предпринимательства Астаны, с 2018 по 2023 год в Астане был успешно был реализован проект государственно-частного партнерства (ГЧП), направленный на обеспечение транспортного обслуживания структурных подразделений акимата.

"До начала реализации проекта ГЧП в обеспечение служебными автомобилями акимата осуществлялось подведомственной организацией ТОО "Автохозяйство Астаны", расходы из госбюджета на содержание и эксплуатацию служебных автомобилей ежегодно составляли порядка 600 млн тенге (до 2018 года).

Благодаря внедрению нового проекта и ликвидации данного предприятия удалось достичь экономии свыше 2 млрд тенге и значительно повысить эффективность использования бюджетных средств. Экономия стала возможной благодаря сокращению расходов на содержание автопарка, приобретение и ремонта автомобилей, оплату труда и содержание штата сотрудников. Служебные автомобили последующем были переданы центральным государственным органам и социальным объектам в сферах образования и здравоохранения", - отмечается в сообщении Управления.

В итоге акиматом Астаны было принято решение о продолжении работы по механизму ГЧП.

"В соответствии с законодательством РК о ГЧП был проведен открытый конкурс по определению частного партнера. По итогам конкурса заключен договор ГЧП сроком на 7 лет (с 2024 по 2030 год) для оказания транспортных услуг без приобретения автомобилей за счет бюджетных средств", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, договор предусматривает ряд нововведений, направленных на повышение качества транспортных услуг и внедрение современных технологий: одной из ключевых особенностей нового соглашения является акцент на экологичность и экономичность транспортных услуг. В частности, обязательным условием является использование электромобилей, а также создание на территории города инфраструктуры - 30 электрозарядных станций, которыми могут пользоваться граждане города.

"Лимиты использования услуг такси для структурных подразделений акимата остались без изменений. Данные лимиты позволяют обеспечить оптимальное использование бюджетных средств на транспортные нужды и способствуют рациональному распределению ресурсов между различными подразделениями", - добавили в Управлении.

Что касается акима города Жениса Касымбека - он в рабочее время передвигается на автотранспорте отечественного производства марки "KIA".

Напомним, еще в 2018 году сообщалось, что столичные чиновники отказались от черных служебных автомобилей и пересели на такси. Тогда отмечалось, что такси для госслужащих обойдется казне государства в сумму более 160 млн тенге в год. Отказ от служебных авто тогда связывали с идеей экономить государственные средства.

Летом 2021 года стало известно, что чиновников пересадят на такси в Западном Казахстане - служебные автомобили планировалось передать компании, которая создаст в городе сервис такси.

Добавим, в феврале прошлого года жителей Уральска возмутила покупка нового автомобиля Миржаном Саткановым - на тот момент он занимал пост акима города. В акимате тогда ответили, что Camry 70 совсем не новое, а было приобретено по специальной программе.

Также недавно аким Костаная Марат Жундубаев прокомментировал покупку нового автомобиля за 23 млн тенге, объяснив это тем, что машина берется не персонально для него, а для аппарата акима города в пределах лимита.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186918-sotrudnikov-akimata-astany-polnostyu-peresadili-na-taksi-do-2030-goda/

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