По миллиону тенге получили 13 молодых талантов в Алматы (фото)

В Алматы состоялась торжественная церемония награждения лауреатов гранта "Тәуелсіздік ұрпақтары" - грант направлен на поддержку молодежных инициатив, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, грант, направленный на поддержку молодежных инициатив, привлек более 150 заявок. По итогам работы комиссии 13 победителям по шести направлениям были вручены по 1 млн тенге. В частности, грантополучатели были награждены в сферах науки, культуры, информационных технологий, бизнеса, медиа и волонтерства.

"С момента обретения независимости Казахстана выросло поколение молодых людей, которые свободны в своих взглядах и вносят вклад в развитие страны. Эти гранты были учреждены по поручению президента для поддержки талантливых молодых казахстанцев, чтобы они могли реализовать свои проекты и развивать свои идеи", - отметил руководитель отдела социализации молодежи и поддержки молодежных инициатив Управления молодежной политики Нурсултан Беккайров.

Обладательница гранта в Алматы. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Основной целью проекта, как отмечается в сообщении, является поддержка инициатив молодых людей, стремящихся к созданию активного и творческого сообщества, а также воспитание патриотизма и любви к Родине через участие в общественно значимых мероприятиях.

"Я увидела информацию о начале этого проекта в социальных сетях и решила попробовать свои силы. Когда после решения комиссии организаторы сообщили мне: "Вы стали победителем", я была очень рада. В будущем мы постараемся сделать проект максимально качественным, чтобы он приносил пользу молодежи и обществу", - поделилась мнением одна из победительниц Жулдыз Нусипбаева.

Обладатель гранта. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В торжественной церемонии приняли участие общественные деятели, представители неправительственных организаций и активной молодежи города. После награждения для гостей была организована концертная программа.

Недавно в Алматы Ерболат Досаев вручил 93 жителям города государственные награды от имени президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Мы также писали, что в Алматинской области воспитаннице детдома акимат и педагоги преподнесли щедрый подарок.

Также недавно состоялась церемония награждения победителей конкурса на лучшие материалы по религиозной тематике. Лауреаты получили денежные призы и дипломы от имени Управления по делам религий города Алматы.

А накануне в МЧС наградили алматинца, спасшего тонущего ребенка.