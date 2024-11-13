Десятого по счету ребенка родила 39-летняя жительница Шымкента
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В Шымкенте казахстанка Гулбану Пиримкулова в 39 лет родила своего десятого ребенка, весом более 5 килограмм, передает NUR.KZ со ссылкой на OTYRAR.
6 ноября 39-летняя жительница Шымкента Гулбану Пиримкулова поступила в городской роддом с родовыми схватками.
Женщина, ожидавшая своего десятого ребенка, родила его естественным путем.
Роды прошли благополучно, медицинский персонал роддома оказал всю необходимую помощь.
Гулбану, ставшая многодетной матерью, вышла замуж в 19 лет. За 20 лет семейной жизни она родила десятерых детей. Ее мужу Болату сейчас 43 года.
Супруги воспитывают десятерых сыновей и дочерей: Жанелю, Анелю, Мэлса, Айсану, Нурислама, Айдану, Хана, Жасмину, Зере и Аяулым.
Старшие дети уже стали студентами.
Напомним, в конце августа мы писали, что жительница Туркестанской области родила тройню - мальчиков назвали Касымом и Жомартом, а девочку - Кемел. Пара в браке уже воспитывает семерых дочерей.
Также в августе еще один ребенок родился в многодетной семье из Северо-Казахстанской области - у Култышевых теперь 19 детей.
А в августе прошлого года в Алматы произошел редкий случай - 51-летняя женщина родила двойню. Осуществить беременность помогло искусственное оплодотворение - ЭКО.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186549-desyatogo-po-schetu-rebenka-rodila-39-letnyaya-zhitelnica-shymkenta/