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Десятого по счету ребенка родила 39-летняя жительница Шымкента

Опубликовано:

Гулбану Пиримкулова
Гулбану Пиримкулова. Фото: t.me/otyrarkz

В Шымкенте казахстанка Гулбану Пиримкулова в 39 лет родила своего десятого ребенка, весом более 5 килограмм, передает NUR.KZ со ссылкой на OTYRAR.

6 ноября 39-летняя жительница Шымкента Гулбану Пиримкулова поступила в городской роддом с родовыми схватками.

Женщина, ожидавшая своего десятого ребенка, родила его естественным путем.

Роды прошли благополучно, медицинский персонал роддома оказал всю необходимую помощь.

Гулбану, ставшая многодетной матерью, вышла замуж в 19 лет. За 20 лет семейной жизни она родила десятерых детей. Ее мужу Болату сейчас 43 года.

Супруги воспитывают десятерых сыновей и дочерей: Жанелю, Анелю, Мэлса, Айсану, Нурислама, Айдану, Хана, Жасмину, Зере и Аяулым.

Старшие дети уже стали студентами.

Напомним, в конце августа мы писали, что жительница Туркестанской области родила тройню - мальчиков назвали Касымом и Жомартом, а девочку - Кемел. Пара в браке уже воспитывает семерых дочерей.

Также в августе еще один ребенок родился в многодетной семье из Северо-Казахстанской области - у Култышевых теперь 19 детей.

А в августе прошлого года в Алматы произошел редкий случай - 51-летняя женщина родила двойню. Осуществить беременность помогло искусственное оплодотворение - ЭКО.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186549-desyatogo-po-schetu-rebenka-rodila-39-letnyaya-zhitelnica-shymkenta/

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