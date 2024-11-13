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Эзотерика

Смерть 10-месячного ребенка в больнице Костаная: врачи ответили на обвинения родителей

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Малыш спит в постели
Младенец. Иллюстративное фото: pixabay.com

Несколько дней назад жительница Костанайской области обвинила врачей больницы в смерти своего 10-месчного малыша. Полиция завела дело, а медики ответили на обвинения, передает телеканал "Астана".

Как рассказала мама мальчика в соцсетях, малыша госпитализировали 1 ноября, а 3 ноября ей сообщили о смерти сына. Казахстанка считает, что причиной смерти стала халатность медиков.

Между тем руководство больницы заявило, что с ними на связи постоянно была бабушка мальчика - их коллега, главврач одной из районных больницы. Именно она, по словам врачей, не давала согласие на реанимационную терапию. Кроме того, бабушка была против лечения антибиотиками, заявили в администрации областной больницы.

По данным телеканала, малыша положили в реанимацию, только когда он был в тяжелом состоянии. Окончательный подтвержденный диагноз – вирусная инфекция, на фоне которой развилась двусторонняя пневмония с бронхообструкцией. 

"Была предложена госпитализация в реанимационное отделение для того, чтобы провести интенсивную терапию и быстрее вывести ребенка из этого состояния. Потом уже могли бы обратно перевести в отделение и отдать маме, на что неоднократно были получены отказы", - заявил директор Костанайской областной детской больницы Нурлан Ержанов.

Служебную проверку по факту смерти малыша проводят в больнице и в Управлении здравоохранения. Полицейские тоже начали досудебное расследование. 

"По факту смерти 10-месячного ребенка в Костанайской областной детской больнице полиция начала досудебное расследование. В настоящее время для установления причины смерти проводятся все необходимые следственные мероприятия", - прокомментировали в областном департаменте полиции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186543-smert-10-mesyachnogo-rebenka-v-bolnice-kostanaya-vrachi-otvetili-na-obvineniya-roditeley/

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