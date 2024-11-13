Массовый мор тюленей на Каспии: число погибших особей превысило тысячу (видео)

В Мангистауской области продолжают находить туши погибших тюленей, на сегодня их число уже превысило тысячу. Специалисты пока не могут назвать причину гибели животных, передает сайт телеканала КТК.

С момента, когда были найдены первые туши, прошло уже три недели. Если поначалу их находили в Тупкараганском районе, то сейчас туши собирают еще в Каракиянском. Есть единичные случаи и в Актау.

На сегодня документально зафиксирована гибель 1034 особей.

Точная причина гибели животных пока не установлена. В рыбинспекции отмечают, что некоторые животные найдены запутавшимися в браконьерских сетях. От них, к слову, гибнут даже птицы. Но считать сети основной причиной такого мора нельзя.

Как передает телеканал, над разгадкой гибели животных бьются ученые разных сфер. Правда, из-за сильного разложения тюленей качественно провести анализ невозможно. Тем не менее у некоторых погибших животных специалистам удалось взять пробы. Однако пока никаких версий трагедии они не выдвигали.

"Такие работы проводились ветеринарными службами области, Институтом гидробиологии и экологии, город Алматы, Институт микробиологии и вирусологии. Предварительных заключений этих экспертов на данный момент нет. Почему – потому что, с их слов, это довольно длительный процесс, научная работа", - пояснил и. о. руководителя управления рыбной инспекции Мангистауской области Андрей Руцкий.

Источник: КТК