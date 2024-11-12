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Эзотерика

"Едва не утонули в реке": двух астанчан наградили за спасение детей

Опубликовано:

Награждение мужчин, спасших детей
Награждение мужчин, спасших детей. Фото: МЧС РК

В ДЧС наградили двух жителей Астаны за то, что мужчины оказали помощь детям, едва не утонувшим в реке, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как сообщается на официальном сайте МЧС, начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны генерал-майор Марат Кульдиков торжественно наградил двоих граждан благодарственными письмами за их смелость - они спасли двух детей, которые ловили рыбу с берега и по неосторожности упали в реку.

Мужчины не растерялись в критической ситуации и, несмотря на опасность, бросились в воду, вытащив детей на безопасное место. После этого была немедленно вызвана скорая медицинская помощь и пострадавшие были переданы в руки профессионалов.

"Данный случай - яркое свидетельство того, как важна скоординированность и быстрота действий в критические моменты, а также пример мужества и самоотверженности людей, готовых прийти на помощь в любую минуту", - отметил начальник ДЧС.

Напомним, о случае со спасением стало известно сегодня. Сообщалось, что инцидент произошел 3 ноября в районе реки Акбулак. Двое детей 10 и 11 лет ловили рыбу с берега, однако по неосторожности упали в воду.

В этот момент неподалеку находились двое мужчин, которые тут же бросились на помощь. Они вытащили ребят на безопасное место и вызвали скорую помощь. Несовершеннолетних передали врачам.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186466-edva-ne-utonuli-v-reke-dvuh-astanchan-nagradili-za-spasenie-detey/

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