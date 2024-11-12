Хотел перейти реку: мужчина провалился под лед в Астане

Полицейский спас провалившегося под лед мужчину в Астане - он намеривался перейти реку по льду, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД.

Капитан полиции Алдияр Жарылгасинов ночью во время патрулирования увидел двух человек, которые махали руками.

Как оказалось, стали свидетелями того, как мужчина, пытаясь перейти реку по тонкому льду, провалился в ледяную воду и не мог выбраться.

Очевидцы попытались помочь пострадавшему, протягивая ветку, но усилия оказались безрезультатными.

Полицейский достал из багажника патрульного автомобиля веревку и бросил ее тонущему мужчине. На расстоянии около 10 метров, действуя вместе с очевидцами, он сумел вытянуть пострадавшего из воды.

Оказалось, что мужчина около получаса пробыл в холодной воде.

Алдияр Жарылгасынов. Фото: МВД РК

Страж порядка сразу посадил его в патрульный автомобиль для обогрева, после чего передал прибывшей скорой помощи для дальнейшего осмотра и оказания медицинской помощи.

Сам полицейский отметил, что его первой мыслью было как можно быстрее помочь, чтобы мужчина не получил переохлаждение и остался жив.

Напомним, что двое детей ловили рыбу в реке в Астане и по неосторожности упали в воду. Их спасли двое мужчин, по счастливой случайности проходивших в этот момент рядом.

Также недавно мужчина спас ребенка, упавшего в реку в Алматы. Сначала в Сети появилось видео героического поступка - молодой человек вытащил из воды утопающего мальчика. После факт подтвердили в ДЧС города, отметив, что официально на 112 и 102 сообщений не поступало, однако в результате мониторинга соцсетей совестно с полицией личности спасителя и ребенка установлены.

Сегодня героя наградили спасатели.