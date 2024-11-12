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Непогода в Алматы: что делают для предотвращения гололеда на дорогах

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Спецтехника убирает дорогу
Спецтехника убирает дорогу. Фото: акимат Алматы

Синоптики обещают Алматы осадки - дождь и мокрый снег, и похолодание до трех градусов мороза. О том, что предпринимают городские службы для предотвращения гололеда на дорогах - в материале NUR.KZ.

С ночного периода на 13 ноября до утра 14 ноября в городе Алматы ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега с понижением температуры воздуха до минус 3 градусов мороза.

Какие меры предпринимаются городскими службами для предотвращения гололеда на дорогах, рассказали в Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

"В целях предупреждения гололедных явлений на местах дислокации будет организовано дежурство 160 пескоразбрасывателей. Будет задействовано 490 спецтехники и до 1,2 тыс. дорожных рабочих. В районных акиматах будет организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ", - сообщили в ведомстве.

В связи с возможными заторами на дорогах рекомендуется заблаговременно планировать маршруты движения.

"В период осадков возможны гололедные явления, в связи с чем просим автолюбителей переоборудовать автомобили на зимние автошины и строго соблюдать скоростной режим, рядность и дистанцию движения, пешеходов - соблюдать меры предосторожности", - отмечают в Управлении развития коммунальной инфраструктуры Алматы.

Напомним, сегодня в Алматы обещают небольшой дождь. Температура днем поднимется до 8 градусов, а ночью опустится до 4 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с. В целом на неделе в Алматы ожидается неустойчивая погода - солнечные дни будут сменяться снегом и дождем.

Добавим, мы также писали, что в Алматы запустили цех по сборке коммунальной техники. Среди продукции, к примеру, специальная фреза, которая будет вырезать отверстия под люки в асфальте.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2186378-kak-almaty-gotovyat-k-snegopadu/

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