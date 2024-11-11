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Непогода застала врасплох жителей на большей части Казахстана (видео)

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ДТП на трассе
ДТП на трассе. Скриншот: youtube.com/@newsKTK

На большей части Казахстана бушует непогода. Нелегко приходится водителям - в уязвимом положении из-за гололеда оказываются даже грузовые автомобили, передает сайт телеканала КТК.

В Карагандинской области полицейские из-за непогоды перешли на усиленный режим работы. На трассах из-за гололеда сносит и легковые, и грузовые авто. У школьников сокращают занятия или вовсе их отменяют. Коммунальщики работают в две смены.

По информации телеканала, на север страны уже пришли морозы. Бураны и метели сменил сильнейший гололед, из-за чего дороги превратились в каток и движение пришлось ограничить.

На востоке Казахстана тоже бушует непогода. Так, например, полицейским пришлось вызволять из снежного плена граждан Монголии, которые ехали в Алматы.

Между тем в Костанайской области уже седьмые сутки ищут пастуха - 37-летний мужчина отправился на поиски скота и исчез сам. О его исчезновении сообщил фермер, на которого он работал. Организованы его поиски.

Источник: КТК

Ранее сегодня спасатели вызволили граждан КНР из снежного плена в Карагандинской области. Их автомобиль застрял в сугробе, когда они пытались сократить путь.

А в Астане сегодня в связи с ухудшающимися погодными условиями приостановили движение некоторых пригородных маршрутов. В управлении здравоохранения сообщили что в травмпункты города обратилось более 90 человек, в том числе дети.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185992-nepogoda-zastala-vrasploh-zhiteley-na-bolshey-chasti-kazahstana-video/

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