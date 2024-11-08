Видео со "сливом серной кислоты" прокомментировали в Туркестанской области

В Сети появилось видео, на котором запечатлен якобы слив серной кислоты на руднике в Туркестанской области в неположенное место. В компании прокомментировали кадры, передает Otyrar.kz.

Как сообщает телеканал, автор опубликованного в Сети ролика заявил, что компания, осуществляющая добычу урана, якобы сливает радиоактивные вещества в неположенном месте, загрязняя тем самым окружающую среду и нанося ущерб экологии.

Корреспонденты телеканала посетили рудник, о котором идет речь в ролике. Тут добывают урановое сырье, после чего отправляют его на переработку на другие заводы.

В компании, работающей на руднике, заявляют, что для временного размещения отходов предусмотрены специальные площадки и накопители. Просто так никто ничего вылить не может. Попадание вредных веществ на грунт, возможно только при внештатных ситуациях, связанных с техническими неисправностями, уверяют в компании.

"В том видео, где мы якобы закапываем серную кислоту, на самом деле этого нет! В этом видео показана операция изначально сбора серной кислоты при аварийных ситуациях, когда необходимо выкопать яму, чтобы кислота не повредила почву земли, так как мы ее собираем в одном месте, а после этого в этом ролике не показана операция нейтрализации сбора.

При таких внештатных ситуациях максимально в короткое время собираем и отправляем в специальное место для временного захоронения. После нейтрализации почву возвращаем на место. Экологии в такой площади, как там, никакого вреда нет", - заявил генеральный директор АО "СП "Заречное" Канат Нуржанов.

Отмечается, что компания "СП "Заречное" основана в 2001 году, это дочернее предприятие национальной атомной компании "Казатомпром". Это Казахстанско-российско-кыргызское совместное предприятие с иностранными инвестициями, которая ведет добычу урана методом подземного скважинного выщелачивания на руднике в Туркестанской области.

Напомним, ранее казахстанские врачи рассказали об опасности серной кислоты.

Серная кислота - одно из наиболее активных и опасных химических веществ. Она оказывает сильное раздражающее воздействие на кожу, слизистые оболочки и дыхательную систему.

При длительном контакте с парами и аэрозолями серной кислоты могут возникнуть:

повреждения нервной системы;

отек легких и ожоги дыхательных путей;

повреждения глаз, вплоть до потери зрения;

химические ожоги кожи.

В случае контакта с серной кислотой необходимо соблюдать меры безопасности и немедленно промыть пострадавшие участки холодной водой.

Добавим, что в конце мая произошла утечка соляной кислоты в Акмолинской области - инцидент произошел рядом со станцией Сарыоба. Позже произошла повторная утечка, спасатели ликвидировали последствия.