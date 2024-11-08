Тонны свежих яблок из Европы незаконно держали на границе Казахстана

Казахстанские предприниматели на протяжении нескольких дней не могли растаможить свежие яблоки, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру РК.

По данным надзорного ведомства, группа предпринимателей обратилась с жалобой о том, что груз с тоннами фруктов простаивает на складах временного хранения, по причине ограничений, введенных министерством сельского хозяйства.

Однако в ходе анализа прокуратуры выяснилось, что приказ МСХ от 5 октября 2024 года, запрещающий ввоз яблок до 31 декабря, был введен в действие только 8 октября.

Как оказалось, восемь грузовиков с яблоками из Европы прибыли на территорию ЕАЭС до этой даты. Соответственно, запрет на ввезенный предпринимателями товар не распространялся, подчеркнули прокуроры.

Отметим, согласно приказу МСХ от 5 октября 2024 года № 343, вводится в срок до 31 декабря 2024 года запрет на ввоз яблок (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 0808 10) на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран, за исключением ввоза яблок из государств-членов Евразийского экономического союза, а также международного транзита яблок через территорию РК.