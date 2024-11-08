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Тонны свежих яблок из Европы незаконно держали на границе Казахстана

Опубликовано:

Красные яблоки сложены в деревянный ящик.
Яблоки. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Казахстанские предприниматели на протяжении нескольких дней не могли растаможить свежие яблоки, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру РК.

По данным надзорного ведомства, группа предпринимателей обратилась с жалобой о том, что груз с тоннами фруктов простаивает на складах временного хранения, по причине ограничений, введенных министерством сельского хозяйства.

Однако в ходе анализа прокуратуры выяснилось, что приказ МСХ от 5 октября 2024 года, запрещающий ввоз яблок до 31 декабря, был введен в действие только 8 октября.

Как оказалось, восемь грузовиков с яблоками из Европы прибыли на территорию ЕАЭС до этой даты. Соответственно, запрет на ввезенный предпринимателями товар не распространялся, подчеркнули прокуроры.

Отметим, согласно приказу МСХ от 5 октября 2024 года № 343, вводится в срок до 31 декабря 2024 года запрет на ввоз яблок (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза: 0808 10) на территорию Республики Казахстан автомобильным транспортом из третьих стран, за исключением ввоза яблок из государств-членов Евразийского экономического союза, а также международного транзита яблок через территорию РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185071-tonny-svezhih-yablok-iz-evropy-nezakonno-derzhali-na-granice/

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