Полицейских с баллончиками краски застали в подъезде в Экибастузе (видео)
Опубликовано:
В одном из подъездов многоэтажного дома в Экибастузе сотрудники полиции нанесли на стену рисунок, закрасив наркорекламу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.
Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 6 ноября в полицию поступило обращение по факту наркорекламы в подъезде жилого дома.
"По результатам встречной проверки указанный факт подтвердился, и были приняты меры к устранению наркорекламы путем закрашивания с трафаретом", - объяснили в ДП Павлодарской области.
Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле прокуратуры города. В ведомстве также напомнили, что на территории города действует мобильное приложение, которое позволяет жителям города в режиме реального времени самим реагировать на нарушения общественного порядка.
Ранее сотрудники УП Павлодара вместе с волонтерами взяли аэрозольные баллончики с краской и закрасили более 100 граффити с рекламой наркотиков. В ходе мероприятия в общественных местах раздали памятки и дали разъяснения об ответственности в части потребления и распространения запрещенных веществ.
Алматы также принял эстафету и вышел на улицы с масштабной акцией по борьбе с наркорекламой. Более пяти тысяч наркограффити исчезли с фасадов зданий, заборов и городских объектов благодаря слаженным усилиям полиции, акимата, студентов и волонтеров.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2185031-policeyskih-s-ballonchikami-kraski-zastali-v-podezde-v-ekibastuze-video/