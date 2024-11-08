Полицейских с баллончиками краски застали в подъезде в Экибастузе (видео)

В одном из подъездов многоэтажного дома в Экибастузе сотрудники полиции нанесли на стену рисунок, закрасив наркорекламу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, 6 ноября в полицию поступило обращение по факту наркорекламы в подъезде жилого дома.

"По результатам встречной проверки указанный факт подтвердился, и были приняты меры к устранению наркорекламы путем закрашивания с трафаретом", - объяснили в ДП Павлодарской области.

Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле прокуратуры города. В ведомстве также напомнили, что на территории города действует мобильное приложение, которое позволяет жителям города в режиме реального времени самим реагировать на нарушения общественного порядка.

Ранее сотрудники УП Павлодара вместе с волонтерами взяли аэрозольные баллончики с краской и закрасили более 100 граффити с рекламой наркотиков. В ходе мероприятия в общественных местах раздали памятки и дали разъяснения об ответственности в части потребления и распространения запрещенных веществ.

Алматы также принял эстафету и вышел на улицы с масштабной акцией по борьбе с наркорекламой. Более пяти тысяч наркограффити исчезли с фасадов зданий, заборов и городских объектов благодаря слаженным усилиям полиции, акимата, студентов и волонтеров.