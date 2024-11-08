Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Паркинги начали проверять полицейские в Алматы

Опубликовано:

Машины стоят в подземном паркинге
Паркинг. Иллюстративное фото: pxhere.com

В Алматы стражи порядка начали проверять подземные гаражи и паркинги, чтобы выявить автомобили на газу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

Как сообщает Департамент полиции Алматы в Instagram-аккаунте, стражи порядка начали проверку паркингов в городе. Проверка проводится с целью выявления автомашин, оснащенных газобаллонным оборудованием, которые запрещено парковать в подземных гаражах и паркингах.

"Согласно действующему законодательству, транспортные средства с ГБО запрещено парковать в подземных закрытых паркингах и гаражах. И это, прежде всего, касается безопасности граждан. В целях безопасности эксплуатации автотранспорта с газобаллонным оборудованием среди водителей проводится разъяснительная работа.

Не допускается стоянка автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе во встроенных в зданиях иного назначения и пристроенных к ним, а также расположенных ниже уровня земли автостоянках закрытого типа", - информировал начальник Управления административной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Асхат Кулбаев.

В ДП Алматы напомнили, что на автомобиле, оборудованном ГБО, запрещается:

  • эксплуатация транспортного средства с истекшим сроком газового баллона;
  • работа двигателя при неисправном газовом оборудовании и наличии утечек газа;
  • заниматься ремонтными работами при наличии газа в системе питания;
  • ставить автомобиль с неисправным ГБО в закрытое помещение;
  • заводить двигатель, въезжать и выезжать из гаража на газе;
  • находиться при заправке ГБО около газонаполнительного шланга.

Напомним, летом в Казахстане предложили ужесточить ответственность за переоборудование авто на газ.

При этом еще прошлым летом спасатели обращались к автомобилистам из-за участившихся пожаров, связанных с оснащенными ГБО автомобилями. В ДЧС Алматы отмечали, что основными причинами подобных пожаров являются установка газобаллонного оборудования "кустарным способом", производство работ неквалифицированными специалистами с нарушением технологического процесса, а также отсутствие должного обслуживания.

Отметим также, что в начале ноября прошлого года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ.

Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать - тогда цены на него будут сопоставимы с ценами на бензин.

Отметим, что с начала этого года казахстанцы, чьи авто оснащены газовыми баллонами, должны маркировать транспорт опознавательным знаком желтого равностороннего треугольника с надписью GAS.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184987-parkingi-nachali-proveryat-policeyskie-v-almaty/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie