Паркинги начали проверять полицейские в Алматы

В Алматы стражи порядка начали проверять подземные гаражи и паркинги, чтобы выявить автомобили на газу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП мегаполиса.

Как сообщает Департамент полиции Алматы в Instagram-аккаунте, стражи порядка начали проверку паркингов в городе. Проверка проводится с целью выявления автомашин, оснащенных газобаллонным оборудованием, которые запрещено парковать в подземных гаражах и паркингах.

"Согласно действующему законодательству, транспортные средства с ГБО запрещено парковать в подземных закрытых паркингах и гаражах. И это, прежде всего, касается безопасности граждан. В целях безопасности эксплуатации автотранспорта с газобаллонным оборудованием среди водителей проводится разъяснительная работа.

Не допускается стоянка автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжиженном нефтяном газе во встроенных в зданиях иного назначения и пристроенных к ним, а также расположенных ниже уровня земли автостоянках закрытого типа", - информировал начальник Управления административной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Асхат Кулбаев.

В ДП Алматы напомнили, что на автомобиле, оборудованном ГБО, запрещается:

эксплуатация транспортного средства с истекшим сроком газового баллона;

работа двигателя при неисправном газовом оборудовании и наличии утечек газа;

заниматься ремонтными работами при наличии газа в системе питания;

ставить автомобиль с неисправным ГБО в закрытое помещение;

заводить двигатель, въезжать и выезжать из гаража на газе;

находиться при заправке ГБО около газонаполнительного шланга.

Напомним, летом в Казахстане предложили ужесточить ответственность за переоборудование авто на газ.

При этом еще прошлым летом спасатели обращались к автомобилистам из-за участившихся пожаров, связанных с оснащенными ГБО автомобилями. В ДЧС Алматы отмечали, что основными причинами подобных пожаров являются установка газобаллонного оборудования "кустарным способом", производство работ неквалифицированными специалистами с нарушением технологического процесса, а также отсутствие должного обслуживания.

Отметим также, что в начале ноября прошлого года глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что потребление сжиженного газа в Казахстане выросло из-за переоборудования авто на газ.

Он добавил, что в будущем может наступить период, когда сжиженный газ нужно будет импортировать - тогда цены на него будут сопоставимы с ценами на бензин.

Отметим, что с начала этого года казахстанцы, чьи авто оснащены газовыми баллонами, должны маркировать транспорт опознавательным знаком желтого равностороннего треугольника с надписью GAS.