Старейший памятник рухнул в Павлодаре

В Павлодаре из-за непогоды рухнул с постамента старейший памятник. На монумент Ленину, расположенный в парке Детства, ветер уронил дерево, передает Pavlodarnews.kz.

Сильный порыв ветра повалил ель, которая росла рядом с памятником Владимиру Ленину, находящимся в бывшем Ленпарке. Дерево упало на статую, в результате она полностью разрушилась. Восстановить ее невозможно, сообщила заместитель акима Павлодара по социальным вопросам Светлана Гладышева.

Упавший памятник. Фото: pavlodarnews.kz

"Статую и постамент установили в 1928 году, упавшая ель - единственная из четырех елей, высаженных в парке 67 лет назад. Памятник проходил реконструкцию на спонсорские деньги в 2022 году. На следующей неделе городские власти примут решение по демонтажу постамента, с сохранением и передачей в краеведческий музей уникальной таблички, на которой имя Ленина написано арабской вязью", - рассказала Светлана Гладышева.

Постамент. Фото: pavlodarnews.kz

По словам заместителя акима города, на градостроительном совете с привлечением общественности решат, что установить на месте разрушенного памятника.

Напомним, вчера в Павлодаре главные городские часы на Привокзальной площади сдуло порывами ветра. В акимате отметили, что подрядной организацией будет произведена замена часов на новые.

Также в Павлодарской области сильный ветер с порывами до 28 м/с привел к повреждению крыш и отключению электроэнергии в ряде районов. Пострадали здания нескольких школ, больницы и мечети.

Сотрудник собирают детали памятника. Фото: pavlodarnews.kz