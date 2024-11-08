Движение временно ограничат на участке проспекта в Алматы

В Алматы с 8 по 10 ноября будет ограничено движение на участке проспекта Сейфуллина в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

"С 23:00 8 ноября до 21:00 10 ноября на временной дороге у съезда с ул. Жансугурова на проспект Сейфуллина будет временно ограничено движение транспорта. Ограничение связано с подключением канализационных сетей на улицах Краснодарской и Черноморской к городскому коллектору", - говорится в сообщении акимата.

Отмечается, что на этом участке ведутся строительные работы по прокладке распределительных сетей канализации и реконструкции водопровода.

Работы охватывают квадрат улиц Казыбаева, пр. Рыскулова, ул. Татибекова и пр. Райымбека.

Проект предусматривает прокладку 42,9 км водопроводных и 15,1 км канализационных сетей на 58 улицах для улучшения условий жизни 15 тысяч жителей Жетысуского района.

Схема перекрытого участка. Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее сообщалось, что в Алматы в связи с пробивкой проспекта Абая почти на месяц ограничат движение на участке улицы Килыбай Медеубекова.

Отметим, недавно мы писали о том, что замена труб обернулась проблемами для жителей микрорайона в Алматы.

Местные заявили, что без дороги они вынуждены жить уже почти 5 лет. В 2019 году у них зачем-то начали заменять действующий водопровод. Для этого полностью убрали больше 2 километров асфальта. Вот только на этом все и закончилось.