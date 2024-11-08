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Ученики пока не вернутся в школы Павлодара

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Дети идут в школу зимой
Школьники. Иллюстративное фото: Getty images / Imgorthand

Сегодня в Павлодаре в связи с неблагоприятными погодными условиями школьники будут учиться дистанционно, передает NUR.KZ со ссылкой на городской отдел образования.

Как сообщается на официальной странице в Instagram отдела образования Павлодара, 8 ноября 2024 года в школах города учащиеся 0-11 классов и студенты 1-2 курсов колледжей (на базе 9 классов) первой смены переведены на дистанционный формат обучения.

Напомним, вчера в Павлодаре из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий школьные занятия также перевели на дистанционный формат.

Вчера в Павлодарской области сильный ветер с порывами до 28 м/с привел к повреждению крыш и отключению электроэнергии в ряде районов, в том числе пострадали школы, мечети и больницы.

В областном центре непогода вызвала перебои со светом, из-за которых остановились насосы и снизилось давление в сетях водоснабжения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184743-ucheniki-poka-ne-vernutsya-v-shkoly-pavlodara/

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