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Автобус, следовавший из Ташкента в Астану, сломался на трассе в непогоду

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Метель на трассе
Метель на трассе. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Карагандинской области рейсовый автобус, ехавший из Ташкента в Астану, перестал двигаться. Пассажирам помогли полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, вечером 7 ноября пассажиры автобуса, следовавшего из Ташкента в Астану, неожиданно остались один на один со стихией.

В 10-ти км от поселка Аксу-Аюлы Шетского района Карагандинской области автобус перестал двигаться.

Стоявший на обочине автобус заметили полицейские Шетского района. 13 пассажиров, из них трех женщин и двух водителей эвакуировали в ближайший населенный пункт.

Полицейские расположили спасенных в кафе, где организовали горячее питание и отдых.

В последние дни на большей части Казахстана ухудшились погодные условия. В регионах ветер срывал крыши и обесточивал районы. На западе страны трассы закрыты из-за гололеда. Спасатели дежурят круглые сутки. Наготове и экстренные службы на севере. В среду там всего за несколько часов выпала месячная норма снега.

Напомним, ранее из-за непогоды в Казахстане было принято решение ввести ограничения на дорогах республиканского значения в ряде областей страны. Позже все дороги открыли.

Мы также рассказывали, что в Актюбинской области спасатели вызволили из снежного плена несколько автомобилей, застрявших в снегу в степи.

А в Астане вчера из-за ухудшения погодных условий было решено перевести на удаленку учеников первой и второй смены.

Кроме того, в столичных районах Алматы и Сарыарка жители частного сектора остались без света из-за разбушевавшегося ветра. Сообщалось, что ведутся работы по восстановления электроснабжения.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184716-avtobus-sledovavshiy-iz-tashkenta-v-astanu-slomalsya-na-trasse-v-nepogodu/

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