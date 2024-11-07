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Что происходит с электроснабжением в Астане

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Лампочка накаливания
Лампа. Иллюстративное фото: pixabay.com

В пресс-службе АО "Астана-РЭК" рассказали о текущей ситуации с электроснабжением у некоторых жителей столицы из-за порывистого ветра, охватившего город, передает корреспондент NUR.KZ.

Уточняется, что из-за сильного ветра поступают заявки от потребителей, преимущественно из частного сектора.

"В настоящее время аварийные службы проводят восстановительные работы на воздушных линиях 10 кВ по заявкам потребителей частных домов", - рассказали в "Астана-РЭК".

Организовано круглосуточное дежурство, задействована спецтехника.

Проблемы со светом, к слову, продолжаются еще с обеда.

Сегодня в Астане обещают усиление ветра и снегопад. Ночью температура снизится до -5 градусов. Скорость ветра - 15,6 м/с.

Некоторые школьники первой и второй смены сегодня ушли на дистанционку. А вчера после непогоды в столичные травмпункты с уличными травмами обратились более 140 человек, включая более 30 детей.

Ранее в МЧС предупреждали, что на большей части Казахстана ожидается ухудшение погоды - сильные осадки, похолодание, усиление ветра и гололед. Жителей призвали соблюдать меры предосторожности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184509-chto-proishodit-s-elektrosnabzheniem-v-astane/

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