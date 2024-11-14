Вдали от людей, в холод и ветер: как казахстанские синоптики прогнозируют погоду с помощью женского волоса

Прогноз погоды - информация, которой ежедневно интересуются многие казахстанцы. О том, как метеорологи делают такие прогнозы и как для этого используется женский волос, узнавали корреспонденты NUR.KZ.

Погода - это одна из тех вещей, которые влияют на жизнь каждого из нас ежедневно. Мы следим за прогнозом не только для того, чтобы понять, как одеться, чтобы не замерзнуть или не страдать от жары.

Но и потому, что от погодных условий зависит наше самочувствие, планы на день и даже безопасность. А с появлением цифровых технологий этот процесс для обычных жителей стал намного проще - достаточно лишь заглянуть в прогноз погоды на телефоне.

Однако не все задумываются о том, какой большой и многолетний труд множества людей скрывается за процессом прогнозирования. Команда NUR.KZ посетила одну из метеостанций РГП «Казгидромет», расположенную в горной местности на ОУА (Озеро Улькен Алматы, ранее - Большое Алматинское озеро), чтобы узнать, как "предсказывают" погоду синоптики.

Метеостанция. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для метеорологов погода - это целый мир, наполненный сложными процессами, вычислениями и научными исследованиями. Эти специалисты не только следят за тем, что происходит в атмосфере, но и помогают нам понимать, как изменяющийся климат влияет на нашу жизнь.

Работа метеоролога. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Метеостанция, расположенная в районе ОУА, является важным элементом системы мониторинга климата и экологической ситуации в Алматы и прилегающих к городу территориях.

Метеостанция находится в юго-восточной части Алматы, на высоте около 2500 метров над уровнем моря, в непосредственной близости от одного из самых живописных природных объектов в Казахстане.

К слову, получить разрешение на проезд в эту зону – дело не из простых. Нашей команде пришлось отправить несколько запросов и получить разрешение на проезд.

По приезде мы увидели, на первый взгляд, обычные частные дома, расположенные в горах. Они оказались пристанищем специалистов, занимающихся метеорологическими и гидрологическими наблюдениями и научными исследованиями.

Метеостанция. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Специалист Ирина Игнатенко трудится в системе национальной гидрометеорологической службы около 20 лет. Ее рабочий график можно назвать круглосуточным, ведь каждые 3 часа Ирина должна снимать показания с приборов: температуру воздуха, давление, ветер и другие.

Полученные данные записываются в специальные книжки наблюдений, обрабатываются и направляются в центр сбора информации, затем информация используется синоптиками для составления прогнозов погоды различной заблаговременности.

Ирина Игнатенко. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Метеорологи работают круглосуточно - их деятельность никогда не прекращается. Прогнозы погоды не имеют выходных или праздников. В любое время дня и ночи, независимо от того, светит ли солнце или бушует буря, они должны быть готовы оперативно анализировать данные, обновлять прогнозы и информировать общественность.

Работа метеоролога. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Для метеорологов такие условия означают не только физическое одиночество, но и психологическую нагрузку. Работая вдали от людей, часто в условиях сильного холода или ветра, они остаются на своих постах на длительные смены. Иногда - по несколько недель подряд.

Связь с внешним миром ограничена, и многие из них в буквальном смысле "жертвуют" временем, проведенным с семьей, друзьями и коллегами, чтобы обеспечивать безопасность и точность прогноза для других.

Ирина Игнатенко. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По словам начальника отдела метеопрогнозов, прогнозирование погоды в Алматы - это вызов, обусловленный его уникальным рельефом.

Даулет Кисебаев. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Территория города Алматы имеет вертикальный профиль расположения и охватывает различные высоты. Эта особенность требует тщательного подхода к наблюдениям и прогнозированию.

В районе Алматы функционируют 5 традиционных метеорологических станций и 5 автоматических метеорологических станций. На станции ОУА наблюдения ведутся с 30-х годов прошлого столетия, данная станция характеризует погодные условия среднегорной и высокогорной зон", - поясняет Даулет Кисебаев.

Приборы метеорологов. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По его словам, в своей работе метеорологи используют различные приборы: термометры для измерения температуры воздуха и почвы, осадкомер Третьякова для измерения количества осадков, снегомерные рейки для наблюдений за высотой снежного покрова, анеморумбометр для определения направления и скорости ветра, барометр для снятия показаний атмосферного давления, а также психрометры для определения влажности воздуха.

Волосной гигрометр. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Среди необычных приборов - волосной гигрометр, который измеряет относительную влажность воздуха. Примечательно, что для этого прибора используется женский и необработанный волос. По словам специалиста, именно женский волос является наиболее чувствительным индикатором влажности, а меняют его раз в год.

"Такой волос лучше всего подходит для точных наблюдений", - добавляет он.

Он отметил, что особенно сложными для прогнозирования становятся переходные сезоны - осень и весна. В этот период погода нестабильна и часто меняется, что затрудняет точные прогнозы. Для метеорологов это один из самых напряженных периодов года, требующих дополнительных усилий и детальных данных.