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Орел "улетел" со стелы в центре Хромтау

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Упавший орел
Упавший орел. Фото: diapazon.kz

В Хромтау Актюбинской области со стелы, расположенной на центральной площади, из-за ветра упала скульптура орла. Инцидент прокомментировали в акимате города, передает "Диапазон".

На центральной площади Хромтау стоит стела, на которой восседал орел. 6 ноября орел упал с большой высоты.

"7 июня уже был инцидент, у орла от ветра согнулось крыло и его не укрепили должным образом. 6 ноября орел и вовсе упал с огромной высоты. Хорошо, что не пострадал никто", - сообщили местные жители.

Граждане задались вопросом, кто несет ответственность за контроль качества выполняемых работ. Аким Хромтауского района Нурхан Тлеумуратов заявил, что подрядной организации направили уведомление о необходимости устранения недочетов.

"У проектов бывает технический надзор. В данном случае технадзор принял объект, подписал акт выполненных работ. По данному случаю подрядной организации направлено уведомление о необходимости устранения недочетов", - рассказал Нурхан Тлеумуратов.

Ранее в Актау из-за порывов ветра обрушилась остановка общественного транспорта. Один человек пострадал. По факту обрушения началось досудебное расследование.

Аналогичный случай произошел в Астане. В центре столицы из-за сильного ветра опрокинулась остановка. Власти города прокомментировали произошедшее. Кроме того, пострадал еще один остановочный комплекс - там разбились стекла.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184408-orel-uletel-so-stely-v-centre-hromtau/

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