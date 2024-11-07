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Свыше 20 казахстанских судей наказали за некорректное рассмотрение дел

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Атрибуты суда
Суд. Иллюстративное фото: RUNSTUDIO/Getty Images

Судьи Верховного суда в кулуарах сената рассказали, как часто наказывают в Казахстане их коллег за нарушения законности при рассмотрении дел, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у председателя судебной коллегии по гражданским делам ВС РК Нурсерика Шарипова о деле экс-судьи Светланы Жолмановой, которую задержали в Алматы.

"Я не знаю, что сказать про Светлану Жолманову, это бывший судья. Если уголовное дело возбуждено и поступило, а я информацией не владею, (дело - прим. ред.) будет рассмотрено в строгом соответствии с законом", - сказал он.

В целом, по его словам, при отправлении правосудия не учитывается, является ли человек бывшим судьей.

"Я вам пример приведу: на днях в прессе была публикация по бывшему председателю города Қонаев. Я фамилию не помню, который осужден к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы, к реальному лишению. У нас нет выборочного отношения к лицу, допустившему нарушение законности, преступления имею в виду - будь это наш действующий, или бывший (судья - прим. ред.), либо кто-то другой, все будет рассмотрено строго в соответствии с законом", - подчеркнул Шарипов.

Между тем, судья Верховного суда Нурия Сисенова в сенате сообщила, что за 9 месяцев 2024 года за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел был привлечен 21 судья. Тогда как за аналогичный период прошлого года было привлечено всего 9 судей.

"Почти в 2,5 раза за 9 месяцев этот показатель увеличился. Вот сейчас с 1 октября работает новый механизм. Будем анализировать. Вот такие обстоятельства на сегодняшний день, к сожалению", - отметила она.

Напомним, в октябре в социальных сетях распространилась информация о задержании экс-судьи Медеуского районного суда Алматы Светланы Жолмановой. В пресс-службе ДП Алматы нам сообщили, что по факту мошенничества действительно возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

При этом ранее, несколько лет назад, судью Светлану Жолманову заподозрили в совершении действий, связанных с содействием заинтересованным лицам в вынесении судебных решений в их пользу.

Позднее ситуацию прокомментировали в горсуде, сообщив, что найдены были только 10 тысяч долларов, тогда как в соцсетях стала распространяться информация о том, что у судьи якобы изъяли 4500 долларов в кабинете, 2 800 000 долларов дома и 600 000 долларов в машине.

Сама Жолманова тогда рассказала свою версию ситуации.

"Взятку я не получала и уголовного дела в отношении меня не имеется. Обнаруженные в моем кабинете 10 тысяч долларов - мои личные и предназначались для того, чтобы внести первоначальный взнос для покупки квартиры в ипотеку, чтобы перевезти мою пожилую мать ко мне поближе", - заявила она.

Отметим, в 2023 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Светлану Жолманову в ходе проведения кадровых перестановок.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184360-svyshe-20-kazahstanskih-sudey-nakazali-za-nekorrektnoe-rassmotrenie-del/

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