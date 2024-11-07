"Бессовестные": депутат нашла свиные сосиски в школьной столовой Павлодара

Павлодарский депутат обнаружила, что в школьную столовую привезли сосиски, содержащие свинину. Народная избранница отмечает, что в заведении обучаются мусульмане, передает корреспондент NUR.KZ.

Известная в Павлодаре депутат Гульжайна Даримова давно занимается мониторингом школ, в частности столовых при учебных заведениях. В школе имени А.Бокейхана она оказалась уже не в первый раз. Женщина отметила, что ранее еда здесь была вполне вкусной.

Между тем, на этот раз депутат заметила, как в здание заносят сосиски знакомой ей марки. Тут же народная избранница потребовала предоставить продукт на проверку.

"Сейчас парень привез сосиски, принесите эти сосиски, бессовестные. Дети-мусульмане учатся, а им из свиньи сосиски дают", - заявила Гульжана Даримова.

Проверить сосиски удалось, опасения Даримовой подтвердились. В столовой была полная коробка с продукцией, содержащей свинину. Об этом народная избранница сообщила на своей странице в Instagram, предоставив видео с проверкой.

В отделе образования ситуацию прокомментировали, пояснив, что в целом замечаний к организации питания в школе от депутатов не было.

"Однако поставщиком были доставлены сосиски, в составе которых содержалось мясо и шкурка свинины. Арендатор пояснила, что сегодня вместо обычных сосисок поставщик привез еще их, хотя всегда они заказывают сосиски халяль", - ответили журналисту в отделе образования Павлодара.

Отмечается, что обнаруженные сосиски изъяли и уничтожили. Вместе с тем, администрация школы обратилось с письмом в органы СЭС.

Ранее в одной из школ Мангистауской области произошло массовое отравление детей. С жалобами обратились их родители.

По данному факту было возбудили уголовное дело по ст.304 ч.1 УК РК (Нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее по неосторожности массовое заболевание, заражение, облучение или отравление людей).

Позже стало известно, что количество пострадавших от пищевого отправления в Мангистауской области приближается к 460. 83 ребенка были госпитализированы, 2 детей оказались в реанимации.