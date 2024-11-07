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Завысили стоимость на 117 млн тенге: многомиллионные госзакупки отменили в Астане

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Хоккеисты на льду
Хоккей. Иллюстративное фото: SolStock / Getty Images

Прокуратурой района Есиль города Астаны выявлено  необоснованное завышение суммы госзакупок - на 117 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорный орган.

Как сообщается на официальном сайте прокуратуры города Астаны, в столичном районе Есиль ведомством выявлено необоснованное завышение суммы госзакупок.

"Местным исполнительным органом объявлены закупки по подготовке и участию команд по хоккею с шайбой в республиканских и международных соревнованиях на сумму 446 млн тенге.

Изучением конкурсной документации установлено завышение стоимости на 117 млн тенге", - сообщает прокуратура.

По акту надзора конкурс отменен, необоснованное  расходование бюджетных средств пресечено.

Напомним, ранее в октябре в Акмолинской области должностных лиц госорганов привлекли к ответственности за неправомерный отказ от госзакупок на сумму 3,8 млрд тенге. По результату анализа прокуратуры, неправомерные действия госорганов нарушили права предпринимателей, принцип добросовестной конкуренции и привели к коррупционным рискам, за что 8 должностных лиц были оштрафованы более чем на 2 млн тенге.

Всего с начала года в СКО надзорный орган отменил 20 госзакупок с нарушениями и предотвратил расходование бюджетных средств на сумму 7,1 млрд тенге. В рамках анализа рационального использования бюджетных средств были выявлены грубые нарушения законодательства.

Отметим, в конце октября сообщалось, что после критики Токаева изменилась схема назначений руководителей в сфере спорта: теперь руководителей региональных управлений будет назначать спецкомиссия от Министерства туризма и спорта.

Напомним, в конце августа Токаев на встрече с призерами Олимпиады-2024 высказался о том, что несмотря на увеличение финансирования спорта, должных результатов стране это пока не приносит.

"Судя по текущей ситуации, спортивные функционеры занимаются не развитием спорта, а освоением многомиллиардных бюджетов, не ориентируясь на конечный результат", - сказал президент.

Правительству было поручено взять ситуацию на контроль и восстановить вертикаль управления на всех уровнях спортивной отрасли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184062-zavysili-stoimost-na-117-mln-tenge-mnogomillionnye-goszakupki-otmenili-v-astane/

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