Пастух потерялся во время метели в Актюбинской области (видео)
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Мужчина потерялся во время метели - утром он ушел на выпас скота и не вернулся обратно. Его искали спасатели МЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Сегодня в службу 112 Актюбинской области поступило сообщение о пропаже мужчины 1961 г.р., который утром вышел на выпас скота и из-за ухудшения погодных условий не смог самостоятельно добраться до населенного пункта", - сообщили в МЧС.
Мужчина, потерявший ориентир в условиях метели, был найден силами МЧС недалеко от города Кандыагаш Мугалжарского района и сопровожден до населенного пункта.
В медицинской помощи не нуждался, добавили в ведомстве.
В МЧС предупредили, что по данным "Казгидромет" РГП в нескольких регионах страны ожидается ухудшение погодных условий: сильные осадки, понижение температуры воздуха, усиление ветра, метель, гололед.
МЧС настоятельно рекомендует соблюдать следующие меры безопасности:
- воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в ночь и при штормовой погоде;
- следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движений транспортных средств;
- не спешите выходить из зданий (по возможности оставайтесь в помещениях);
- в случае сильного ветра необходимо укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
- держитесь подальше от деревьев, нависающих конструкций, линии электропередач и рекламных щитов.
- не прячьтесь от сильного ветра возле стен домов, так как могут упасть материалы крыши;
- нельзя прятаться на открытых остановках общественного транспорта, под билбордами, деревьями, в недостроенных зданиях;
- возьмите детей под особый контроль, важно не оставлять их без присмотра;
- рекомендуется парковать личный автомобиль на безопасном расстоянии от деревьев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2184048-pastuh-poteryalsya-vo-vremya-meteli-v-aktyubinskoy-oblasti-video/