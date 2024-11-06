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Могут ли турецкие инвесторы выкупить другие аэропорты в Казахстане

Опубликовано:

Гокер Косе
Гокер Косе. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Гокер Косе, президент аэропорта Алматы, рассказал о том, будут ли турецкие инвесторы приобретать аэропорты в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Мы заинтересованы в приобретении аэропортов, но не все зависит от нас, нужно взаимодействовать с правительством стран. Здесь вопрос, пойдет ли правительство на такой шаг, как приватизация этих аэропортов.

Имея в виду, что у нас сильные культурные связи с Центральной Азией, каждый отдельно взятый проект является уникальным. Сейчас эти аэропорты входят в такую стадию, где они планируют увеличить трафик. Мы планируем, но не все зависит от нас", - сообщил Гокер Косе на региональном семинаре Green Airports в Алматы.

Он добавил, что переговоры о покупке других аэропортов страны сейчас не ведутся.

"Сейчас мы не ведем никакие переговоры, но даже если бы мы какие-то переговоры вели бы, то сейчас это не самый лучший момент, чтобы говорить об этом публично, потому что мы бы нарушили коммерческую тайну. Но в целом, если говорить о Казахстане, конечно, нам интересны аэропорты. Предварительные соглашения есть, о которых я пока не могу говорить.

Не сказать, что мы охотимся за какими-то конкретными геолокациями, но если вдруг такая возможность появится, то, конечно же, мы будем открыты. Если говорить о регионе в целом, то нам Центральная Азия, конечно же, очень интересна, и в этом-то и заключалась наша идея. Мы хотели обозначить наше присутствие в Центральной Азии, и мы хотели начать с Казахстана. А если говорить в целом о регионе, то, конечно, весь регион нам интересен", - рассказал глава аэропорта Алматы.

Ранее президент аэропорта Алматы Гокер Косе рассказал, как решаются проблемы нового терминала. Тогда же и прозвучала информация, что в ремонт аэропорта инвестируют еще 100 млн долларов.

Гокер Косе также рассказал о бомбоубежище на территории старого терминала, назвав его состояние "ужасным". В будущем, по словам Косе, планируется реконструировать его.

Напомним, 1 июня этого года состоялось открытие нового терминала в аэропорту Алматы. 14 июня вылет и прилет всех международных рейсов полностью перенесли в новый терминал. 25 июня новый терминал показали журналистам, мы писали о том, как он выглядит и чем отличается от старого.

Также стало известно, что новым президентом Международного аэропорта Алматы назначен Гокер Косе - Альп Эр Тунга Эрсой покинул должность 16 июня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183888-mogut-li-tureckie-investory-vykupit-drugie-aeroporty-v-kazahstane/

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