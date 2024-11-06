"К необъяснимым решениям все уже привыкли": депутат о передаче ЦОНов частникам

На заседании мажилиса депутат Екатерина Смышляева высказалась о подготовке ЦОНов в Казахстане к приватизации, передает корреспондент NUR.KZ.

"К необъяснимым решениям по приватизации стратегических объектов все уже привыкли, поэтому сомнений эта информация не вызвала, а вызвала справедливое возмущение граждан, в том числе экспертов в сфере защиты персональных данных. При этом такие действия, якобы, предусмотрены новеллами законодательства", - заявил депутат.

Екатерина Смышляева добавила, что закон о деятельности госкорпорации действительно был принят в начале года, но он напротив ввел требования к партнерам ЦОНов - согласно ему, передача госфункций в частные руки невозможна, поскольку для партнеров речь идет только о приеме и выдаче результатов.

"Вместо того, чтобы делать громкие провокационные заявления о приватизации, госкорпорации необходимо активизировать работу по решению текущих проблем и реализации законодательных новелл. Число "помогаек" вокруг ЦОНов не уменьшилось, более того они институализировались в консалтинговые фирмы. По-прежнему сельчане ездят получать госуслуги за десятки километров. Есть вопросы к обеспечению безопасности персональных данных", - заявила депутат.

ЦОНам в рамках нынешнего законодательства она предложила:

Провести ревизию работающих партнеров на предмет соблюдения новых требований закона к партнерским организациям. Не допускать передачи функций бэк-офисов, а тем более приватизацию инфраструктуры государственной корпорации в частные руки. Усилить работу по упорядочиванию деятельности "помогаек", которые по-прежнему концентрируются вокруг ЦОНов. Развивать партнерскую сеть без ущерба и сокращения действующих ЦОНов. При этом сконцентрироваться на решение задачи по обеспечению пунктами приема и выдачи документов сельских населенных пунктов, где нет инфраструктуры ЦОНов, а не увлекаться коммерческими проектами в мегаполисах. В подзаконных актах усилить требования и ответственность партнерских организаций в части защиты персональных данных. Обеспечить использование сервисов контроля доступа, взятие согласия на обработку и государственный контроль защиты персональных данных. На местах такой контроль, согласно недавним изменениям в законодательстве, могут осуществлять и местные исполнительные органы. Во избежание появления новых мошеннических схем, связанных с лже-партнерами ЦОНов, информацию об официально заключенных соглашениях и партнерских офисах сделать максимально публичной и доступной для граждан, проводить соответствующую разъяснительную работу.

Ранее стало известно, что "Правительство для граждан" ищет партнеров среди казахстанцев, которые могут оказывать государственные услуги населению. Казахстанцам предложили три формата сотрудничества:

агент госкорпорации - предоставление государственных услуг от имени госкорпорации с возможностью получения оплаты за работу;

партнер системы - создание собственного центра обслуживания населения для оказания государственных услуг;

доверительное управление ЦОН - управление центрами обслуживания населения с целью предоставления гражданам высококачественных госуслуг.

После этого эксперты назвали риски в случае передачи услуг ЦОНов частникам. По их мнению, те, кто будут иметь доступ к персональным данным, должны обеспечить их защиту и конфиденциальность.

Отметим, что депутат Екатерина Смышляева уже не в первый раз высказывается на тему защиты персональных данных жителей страны. В начале года она прокомментировала очередную утечку данных казахстанцев.