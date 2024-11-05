Жители Алматинской области сами вышли ремонтировать дорогу: в акимате сделали заявление

В Сети появилось видео с информацией о том, что жители Жамбылского района Алматинской области самостоятельно приступили к ремонту дороги, сообщает NUR.KZ.

В Telegram-канале "Письма президенту" сегодня опубликовали видео, на кадрах которого видно мужчин, засыпающих ямы на дорогах. В описании к посту указано, что жители Аксенгирского сельского округа Жамбылского района Алматинской области самостоятельно приступили к ремонту главной дороги.

Ситуацию прокомментировали в Telegram-канале АО "НК "КазАвтоЖол".

"Указанная дорога не входит в республиканскую сеть дорог и, соответственно, не находится в ведении и обслуживании национальной компании. Уточняем, что данная дорога является дорогой областного значения и находится на балансе местного исполнительного органа", - заявили в нацкомпании.

На странице акимата Алматинской области в Instagram также был опубликован комментарий по поводу данной дороги. В акимате сообщили, что дорога областного значения Узынагаш - Курти используется для перевозки строительных материалов из карьера в селе Каргалы Жамбылского района для строительства республиканской автодороги Бурылбайтал - Курти.

"В результате перевозок с превышением допустимой массы грузовиков происходит разрушение дорожного покрытия. В апреле текущего года проводился текущий ремонт, однако из-за интенсивной транспортировки грузов состояние дороги ухудшилось.

Акимат Алматинской области направил обращения в Комитет автомобильных дорог Министерства транспорта и подрядной организации "KLV Insaat" с требованием восстановить дорогу", - сказано в сообщении.

Сообщается, что на данный момент подрядчик провел временный ямочный ремонт. В акимате добавили, что на данном участке планируется текущий ремонт, но уже после завершения реконструкции автодороги Бурылбайтал - Курти.

Недавно мы писали, что жители жилого массива Каламкас в Мангистауской области заявили о намерении добиться от чиновников добавить метр асфальта в ширину ремонтируемой дороги.

До этого мы рассказывали, что жители поселка Тайтобе, расположенного близ Астаны и Косшы, оказались недовольны ремонтом дорог, на который выделили миллиарды тенге. Сельчане рассказали, что работа застыла.

Добавим, что летом премьер-министр Олжас Бектенов заявил, что казахстанцы часто жалуются на состояние дорог и акиматам нужно незамедлительно на них реагировать.

Бектенов также заявил, что Наццентру Минтранспорта нужно "нарастить мускулы", чтобы в Казахстане не платили миллиарды за плохие дороги.

Кроме того, глава Минтранспорта Марат Карабаев заявил, что за выезд большегрузов на общие дороги будет ужесточена ответственность. Он привел в пример Астану, где, по его словам, "на трехосных авто вместо разрешенных не более 25 тонн возили груз в 108-112 тонн".