Новые правила при получении прививок хотят ввести в Казахстане

Прививки казахстанцы начнут получать после согласия в электронном формате. Соответствующие изменения хотят внести в приказ главы Минздрава РК, передает NUR.KZ.

Соответствующие изменения вносятся в приказ министра здравоохранения "Об утверждении форм отчетной документации в области здравоохранения", опубликованный в Эталонном контрольном банке НПА РК в электронном виде.

Согласно нововведениям, прививки проводятся после получения информированного электронного согласия, а при технических сбоях прилагается сканированный вариант. Согласие могут дать прививаемое лицо или его законный представитель.

"При отказе прививаемого лица или его законного представителя от получения профилактических прививок оформляется отказ от профилактических прививок в электронном виде. Информированное электронное согласие или отказ вносятся в медицинские информационные системы", - говорится в документе.

Изменения вносят также в части обязанности медработника.

"Медицинский работник, получивший вызов к привитому лицу, немедленно обслуживает данный вызов, оказывает неотложную медицинскую помощь и при показаниях госпитализирует его.

При подозрении на НППИ медицинский работник немедленно передает электронное экстренное извещение в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, при технических сбоях прилагается сканированный вариант, а также в государственную экспертную организацию в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий через медицинские информационные системы в режиме онлайн, либо посредством электронной почты", - гласят изменения.