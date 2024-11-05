Вставать на спецучет нужно будет казахстанцам, претендующим на земучастки под ИЖС

Минсельхоз предлагает внести изменения в правила предоставления прав на земучастки под индивидуальное жилищное строительство. Проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА", передает NUR.KZ.

Министерством сельского хозяйства РК разработан проект приказа "О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра национальной экономики Республики Казахстан "Об утверждении Правил предоставления прав на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство".

В рамках вносимых изменений предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) допускается на площадках, обеспеченных сетями водо- и электроснабжения.

Там, где отсутствует централизованное водоснабжение, предоставление таких земельных участков допускается только при наличии сетей электроснабжения.

"При испрашивании земельных участков для индивидуального жилищного строительства заявления (ходатайства) граждан берутся на специальный учет и удовлетворяются по мере подготовки площадок для отвода, либо при наличии свободных территорий, используемых для индивидуального жилищного строительства.

В соответствии с частью шестой пункта 6 статьи 44 Кодекса, запрещается предоставление гражданам Республики Казахстан земельных участков для индивидуального жилищного строительства вне их постановки на специальный учет", - говорится в документе.

Ранее мы писали, сколько заявлений на бесплатную землю от государства могут подать казахстанцы. Отмечалось, что количество заявлений на бесплатную землю в Казахстане ограничивается лишь числом населенных пунктов, где ведется отдельная очередь. Встать можно в каждую из них. Подробнее о процедуре мы писали здесь.

При этом еще несколько лет назад для этого нужно было встать в очередь, в очном порядке подав заявление в акимате выбранного населенного пункта. Сейчас это можно сделать онлайн.

Добавим, что согласно статье 50 Земельного кодекса РК, каждый гражданин Казахстана имеет право бесплатно получить в собственность 10 соток земли от государства под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС).

Как встать в очередь на бесплатную землю

Чтобы встать в очередь на бесплатную землю от государства, на портале "Электронного правительства" нужно перейти на страницу "Недвижимость" и открыть вкладку "Земельные отношения".

Здесь нужно выбрать услугу "Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)".

Далее нужно выбрать тип заявления "Постановка на очередь" и регион, где ведется очередь. Далее нужно только подписать заявление, и получить уведомление о постановке в очередь на получение земельного участка.

Подобную процедуру можно пройти и в мобильном приложении eGov mobile.