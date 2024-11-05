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Ролики об интернет-мошенниках начали показывать алматинцам перед показом фильмов в кинотеатрах

Опубликовано:

Упаковка с попкорном стоит на подлокотнике сиденья в кинотеатре
Кинотеатр. Иллюстративное фото: pexels.com

В алматинских кинотеатрах перед показом фильмов начали крутить видеоролики о профилактике интернет-мошенничества. В МВД стремятся таким образом привлечь внимание к данной проблеме, передает NUR.KZ.

Соответствующие социальные ролики, репортажи, зарисовки транслируются на телевидении, размещаются на интернет-порталах, официальных аккаунтах ДП, тиражируются среди пользователей Сети, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

"В настоящее время для широкой аудитории созданы медиапродукты. Социальные ролики транслируются в кинотеатрах города, СМИ и социальных сетях", - говорит начальник управления полиции Ауэзовского района полковник полиции Данияр Мендебаев.

Цель изготовления видео - максимальный и доступный охват общественности, привлечение внимания граждан к этой проблеме, профилактика и предупреждение такого рода преступлений.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183148-roliki-ob-internet-moshennikah-nachali-pokazyvat-almatincam-pered-pokazom-filmov-v-kinoteatrah/

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