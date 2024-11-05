"Они не показали себя лучшим образом": депутат высказалась о "болашаковцах" и кадровом голоде в Казахстане

В программу "Болашак" планируют внести изменения - о назревших реформах недавно высказалась депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова, передает "31канал".

По ее словам, программа нуждается в серьезной реформе или даже закрытии.

Смирнова отметила, что, в экономике сохраняется кадровый голод, несмотря на обучение казахстанцев за рубежом. Из-за этого, по ее мнению, привлекают иностранных специалистов.

"Очень много, кто учился по "Болашаку", они не показали себя лучшим образом: среди взяточников-коррупционеров, тех, кто не выполняет обязательства, большое количество этих же людей, которые обучались за народные деньги кроме того, находясь в самых разных организациях, я редко где встречала "болашаковцев", - заявила депутат.

О том, что "Болашаку" нужны изменения заявила и член Национального совета по делам женщин и семейно-демографической политике Гульнар Умарова.

"Не возвращаются, уезжают, невозврат средств финансовых. Я думаю, договоры надо пересмотреть. В век цифровизации, я думаю, должна быть платформа, где мы могли бы увидеть, цифровая карта: где, на каких предприятиях не только отработка, а далее где они работают, какую они приносят пользу экономике", - отметила она.

Отметим, недавно на портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления правительства "Об утверждении правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" и определении направлений расходования международной стипендии "Болашак".

Основными нововведениями являются, новый механизм конкурсного отбора, в рамках которого предлагается регламентировать три тура.

Также предлагается утвердить отдельную квоту для обучения по программе "Бакалавриата" для победителей международных и республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам и победители международных, республиканских конкурсов исполнителей для обучения по программе бакалавриата в рамках международной стипендии "Болашак".

А в целях повышения научного потенциала страны, предложено внедрение программы Split PhD. Данная модель программы докторантуры, позволяет осуществлять исследования на базе двух партнерских вузов: в организации высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан и в зарубежном вузе-партнере.

Помимо этого изменен перечень приоритетных специальностей на перечень приоритетных направлений, который формируется рабочим органом путем определения предельного количества стипендий по направлениям с учетом среднесрочного прогноза потребности рынка труда уполномоченного государственного органа по вопросам занятости населения.

Стоит отметить, в конце прошлого года сообщалось, что по поручению главы государства по переориентированию программы "Болашак" особый акцент сделан на подготовку инженерно-технических специалистов.

На официальном сайте говорится, что международная стипендия "Болашак" учреждена 5 ноября 1993 года постановлением первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.