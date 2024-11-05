Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Они не показали себя лучшим образом": депутат высказалась о "болашаковцах" и кадровом голоде в Казахстане

Опубликовано:

Студенты возле университета
Студенты. Иллюстративное фото: Mark Draisey photography/Getty Images

В программу "Болашак" планируют внести изменения - о назревших реформах недавно высказалась депутат мажилиса парламента РК Ирина Смирнова, передает "31канал".

По ее словам, программа нуждается в серьезной реформе или даже закрытии.

Смирнова отметила, что, в экономике сохраняется кадровый голод, несмотря на обучение казахстанцев за рубежом. Из-за этого, по ее мнению, привлекают иностранных специалистов.

"Очень много, кто учился по "Болашаку", они не показали себя лучшим образом: среди взяточников-коррупционеров, тех, кто не выполняет обязательства, большое количество этих же людей, которые обучались за народные деньги кроме того, находясь в самых разных организациях, я редко где встречала "болашаковцев", - заявила депутат.

О том, что "Болашаку" нужны изменения заявила и член Национального совета по делам женщин и семейно-демографической политике Гульнар Умарова.

"Не возвращаются, уезжают, невозврат средств финансовых. Я думаю, договоры надо пересмотреть. В век цифровизации, я думаю, должна быть платформа, где мы могли бы увидеть, цифровая карта: где, на каких предприятиях не только отработка, а далее где они работают, какую они приносят пользу экономике", - отметила она.

Отметим, недавно на портале "Открытые НПА" был опубликован проект постановления правительства "Об утверждении правил отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" и определении направлений расходования международной стипендии "Болашак".

Основными нововведениями являются, новый механизм конкурсного отбора, в рамках которого предлагается регламентировать три тура.

Также предлагается утвердить отдельную квоту для обучения по программе "Бакалавриата" для победителей международных и республиканских олимпиад по общеобразовательным предметам и победители международных, республиканских конкурсов исполнителей для обучения по программе бакалавриата в рамках международной стипендии "Болашак".

А в целях повышения научного потенциала страны, предложено внедрение программы Split PhD. Данная модель программы докторантуры, позволяет осуществлять исследования на базе двух партнерских вузов: в организации высшего и (или) послевузовского образования Республики Казахстан и в зарубежном вузе-партнере.

Помимо этого изменен перечень приоритетных специальностей на перечень приоритетных направлений, который формируется рабочим органом путем определения предельного количества стипендий по направлениям с учетом среднесрочного прогноза потребности рынка труда уполномоченного государственного органа по вопросам занятости населения.

Стоит отметить, в конце прошлого года сообщалось, что по поручению главы государства по переориентированию программы "Болашак" особый акцент сделан на подготовку инженерно-технических специалистов.

На официальном сайте говорится, что международная стипендия "Болашак" учреждена 5 ноября 1993 года постановлением первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева. Цель программы - подготовка кадров и специалистов для приоритетных секторов экономики страны. Программа включает в себя как прохождение академического обучения (магистратура, докторантура), так и научно-производственных стажировок в ведущих компаниях и университетах мира.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2183048-oni-ne-pokazali-sebya-luchshim-obrazom-deputat-vyskazalas-o-bolashakovcah-i-kadrovom-golode-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie