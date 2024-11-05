"Часто попадал в реанимацию": мальчику из Алматы требуется лечение в Турции

Якуб Едигин из Алматы после рождения перенес тяжелую асфиксию и провел в реанимации две недели. Когда ребенка выписали из больницы, казалось, все сложное позади, передает NUR.KZ.

Однако в 11 месяцев у него случился первый приступ эпилепсии. Якуб попал в реанимацию, где провел 12 дней. После этого приступа случился очень сильный откат, ребенок забыл все свои навыки.

"Своими силами, - а, точнее, моими, так как отец ребенка ушел от нас во время беременности - лечились в России, в Китае, были на приеме у французского эпилептолога Оливье Дюлак, и так далее, но без результата.

У сына случались тяжелые приступы, которые длились 2-3 часа и не купировались. Якуб часто попадал в реанимацию. Мы почти жили в детской больнице №2 Алматы. С июня 2021 года лечимся в Турции, где добились отличных результатов", - говорит мама мальчика Гульжанат Едигина.

Сейчас Якубу 8 лет, его диагноз - ДЦП, эпилепсия. В прошлом году мальчику сделали операцию на оба глаза в клинике в Стамбуле. В этом году семья должна была снова поехать в Турцию на очередное обследование, лечение и реабилитацию.

Однако из-за финансовых трудностей не удалось отправиться в другую страну: мама воспитывает Якуба одна и не работает, так как ей приходится постоянно находиться рядом с ребенком.

"Другого выхода нет, кроме как просить помощи у неравнодушных людей. Любой вклад очень важен. Не пройдите мимо, протяните руку помощи моему сыну Якубу", - заключила мама.

Сумма сбора составляет 5 790 000 тенге.

Реквизиты:

Halyk: 5522 0433 4602 7202 (мультивалютная̆)

Kaspi Gold: 4400 4302 8601 4409

Контактный номер: +7 701 470 44 08

Едигина Гульжанат (мама)

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