Горящие петарды бросали друг в друга подростки в Актау (видео)

В Сети появилось видео, на котором подростки бросают друг в друга подожженные петарды. Ситуацию вскоре прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Видео появилось в Instagram-аккаунте Cenzura_Aktau. Очевидец заснял, как один из подростков бежит за другим и выбрасывает в его сторону руку с зажженной петардой, имитируя выстрел.

Позднее это же видео, но уже с фотографией административного протокола, разместили в официальном Instagram-аккаунте полиции Актау.

Правоохранители сообщили, что подростки были найдены, с ними и их родителями проведена профилактическая беседа.

"Составлен протокол на родителей, пренебрегавших воспитанием своих детей, по статье 127 КоАП РК.

За продажу петард, которая на территории страны запрещена, продавец и владелец магазина были привлечены к ответственности по статье 196 КоАП РК", – говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее в конце октября один из учащихся средней школы Уральска ранил другого ножом во время игры. Мальчику наложили швы, оба подростка взяты на учет.

Также в октябре волонтеры обратились в полицию Петропавловска с заявлением о том, что подростки издевался над щенком и взорвали в ухе животного петарду. Позже в полиции сообщили, что в отношении матери мальчика собран материал по статье 127 части 1 КОАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и образованию, защите прав и интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетнего". Щенок, за которого ветеринары боролись две недели, выжить не смог.

Добавим, согласно части 1 статьи 127 КоАП, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов, мер по обеспечению безопасности несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (почти 37 тыс. тенге).