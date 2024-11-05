Иностранцев эвакуировали с трассы в Актюбинской области

В Актюбинской области вчера, 4 ноября, сломался автобус с иностранцами. На помощь пассажирам пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС, накануне на трассе "Самара-Шымкент" в Актюбинской области автобус с 38 пассажирами, уроженцами Республик Узбекистана и Таджикистана, внезапно сломался.

В критический момент на помощь гражданам соседних государств пришли спасатели МЧС Казахстана.

"Благодаря слаженным действиям спасателей все пассажиры были благополучно эвакуированы в село Иргиз, где им оказали необходимую поддержку", - проинформировали в МЧС.