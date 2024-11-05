Иностранцев эвакуировали с трассы в Актюбинской области
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В Актюбинской области вчера, 4 ноября, сломался автобус с иностранцами. На помощь пассажирам пришли спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.
Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС, накануне на трассе "Самара-Шымкент" в Актюбинской области автобус с 38 пассажирами, уроженцами Республик Узбекистана и Таджикистана, внезапно сломался.
В критический момент на помощь гражданам соседних государств пришли спасатели МЧС Казахстана.
"Благодаря слаженным действиям спасателей все пассажиры были благополучно эвакуированы в село Иргиз, где им оказали необходимую поддержку", - проинформировали в МЧС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182977-inostrancev-evakuirovali-s-trassy-v-aktyubinskoy-oblasti/