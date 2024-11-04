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Клумбу с цветами разгромили в центре Караганды

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Разрушенная клумба
Разрушенная клумба. Фото: ekaraganda.kz

На одном из главных проспектов Караганды высаженные многолетние цветы повредили из-за ремонта коммуникаций. Городское управление парками о работах не предупредили, передает ekaraganda.kz.

На проспекте Нуркена Абдирова, в районе остановки "1000 мелочей", компания начала работы по ремонту инженерных коммуникаций, не уведомив управление парками о своих намерениях. Из-за этого клумба с высаженными многолетними цветами была повреждена.

В управлении парками отметили, что компания "Теплотранзит" начала работы без предупреждения, что не позволило им спасти растения.

"Сегодня "Теплотранзит" без предупреждения начал устранение аварии. Никто не позвонил и не уведомил нас о работах, чтобы мы заранее выкопали цветы. Это уже не первый случай, когда компания игнорирует необходимость уведомления. В прошлый раз, когда подобные работы проводились на улице Толепова, они даже не устранили причиненные повреждения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении также добавили, что вопрос о том, кто будет восстанавливать клумбы после этих работ, остается открытым.

Ранее сообщалось, что недавно отреставрированный фонтан в Зимнем саду парка "Восток" в Темиртау был поврежден вандалами всего через месяц после открытия. Руководство парка призвало горожан бережно относиться к сооружениям и предотвращать акты вандализма.

Помимо этого, в парке Пришахтинска сотрудники начали подготовку к зимнему сезону, но вандалы сломали недавно оформленную инсталляцию. Одна из них была украшена мишурой, но неизвестные повредили заготовку.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182811-klumbu-s-cvetami-razgromili-v-centre-karagandy/

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