Алматинец заставил патрульных побегать, пытаясь скрыться от них на самокате (видео)
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В соцсетях появилось видео с участием мужчины на электросамокате, за которым бежали двое патрульных. В департаменте полиции Алматы сообщили, что нарушитель задержан, передает корреспондент NUR.KZ.
Видео появилось в Instagram-профиле almatinec_life02. На кадрах - двое патрульных полицейских, бегущих за мужчиной на электросамокате. В конце ролика нарушителя все же догоняют и задерживают.
Внимание: видео содержит нецензурные выражения!
Корреспонденту NUR.KZ в ДП Алматы сообщили, что данный пользователь самоката был задержан экипажем патрульной полиции на улице Зенкова за нарушение ПДД. В его отношении составили протокол по части 1 статьи 620 КоАП.
"С начала года за нарушение ПДД к административной ответственности привлечены свыше 28 тысяч пользователей самокатов. Вместе с тем, с учетом роста альтернативного транспорта, в том числе мопедов и самокатов, в городе достаточно непростая аварийная ситуация", - рассказали в городском ДП.
С начала года в Алматы произошло 103 ДТП с участием самокатчиков. Пострадали 109 человек.
Напомним, в октябре прошлого года в Алматы недалеко от Дворца студентов произошло ДТП - грузовая машина наехала на самокатчика. Молодой человек скончался на месте.
В июле этого года ребенка на электросамокате сбила "ГАЗель". Мальчик получил травмы и попал в больницу.
Согласно части 1 статьи 620 КоАП, нарушение требований правил дорожного движения, основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации влечет предупреждение или штраф в размере 3 МРП (11 тыс. тенге).
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182806-almatinec-zastavil-patrulnyh-pobegat-pytayas-skrytsya-ot-nih-na-samokate-video/