Больше 16 часов искали девушку, которой стало плохо в горах близ Алматы

В горах Заилийского Алатау спасли туристку, которой стало плохо во время похода. Девушку искали больше 16 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщается в Telegram-канале Министерства по ЧС, в воскресенье, 3 ноября, во время похода группы из пяти туристов в Каскеленское ущелье одной участнице группы стало плохо.

"Так как связи не было, а в группе были пожилая женщина и дети, старшему группы пришлось оставить девушку, которая не могла самостоятельно ходить, чтобы спустить их и вызвать спасателей на помощь", – говорится в сообщении.

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС, добравшись до спустившихся к парковке участников, приступили к поиску пострадавшей по указанным координатам.

Отмечается, что поисковые работы продлились более 16 часов.

После того как девушку нашли, ей оказали первую помощь и спустили на парковку к ожидавшим ее родным.

Напомним, в Малом Алматинском ущелье Заилийского Алатау подросток 2010 года рождения упал и получил травмы головы, рук, ног, ушибы всего тела и не смог спуститься самостоятельно. Ему помогли спасатели.

Правила безопасности в горах

Спасатели регулярно напоминают о правилах безопасности в горах. Так, на официальном сайте МЧС РК даны следующие рекомендации:

не ходите в горы в одиночку;

не выходите на маршрут при неблагоприятных погодных условиях;

основную часть похода выполняйте до обеда;

не выходите на маршрут при объявлении лавинной опасности;

прислушивайтесь к рекомендациям спасательных служб.

"Обязательно сообщайте своим близким о планируемом маршруте и предполагаемом времени возвращения в город", – подчеркивают специалисты.

Для вызова спасателей следует обращаться по номеру 112.