Вагоны сошли с рельсов в Карагандинской области (фото)
Опубликовано:
Несколько грузовых вагонов сошли с рельсов на территории Карагандинской области сегодня ночью. Происшествие не повлияло на движение других поездов, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".
3 ноября в 03:45 на частном подъездном пути АО "Шубарколь Комир" станции Шубарколь произошел сход с рельсов 3 грузовых вагонов, сообщается в Telegram-канале КТЖ.
Отмечается, что составом управляла локомотивная бригада частной компании. Событие не повлияло на движение других поездов.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182229-vagony-soshli-s-relsov-v-karagandinskoy-oblasti-foto/