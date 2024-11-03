Вагоны сошли с рельсов в Карагандинской области (фото)

Несколько грузовых вагонов сошли с рельсов на территории Карагандинской области сегодня ночью. Происшествие не повлияло на движение других поездов, передает NUR.KZ со ссылкой на АО "НК "КТЖ".

3 ноября в 03:45 на частном подъездном пути АО "Шубарколь Комир" станции Шубарколь произошел сход с рельсов 3 грузовых вагонов, сообщается в Telegram-канале КТЖ.

Отмечается, что составом управляла локомотивная бригада частной компании. Событие не повлияло на движение других поездов.