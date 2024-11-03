"Спасибо Казахстану": семье из России помогли на трассе в Актюбинской области (видео)

Легковая машина, в которой находилась семья из России, застряла в грязевой массе в Актюбинской области. На помощь им пришли местные спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как объяснили в Telegram-канале МЧС, грунт размыло из-за дождя, в результате чего легковое авто застряло в грязевой массе и не смогло самостоятельно выбраться.

Прибывшие на помощь спасатели отбуксировали машину на очищенный участок дороги и сопроводили до ближайшего населенного пункта тяжелой техникой. Спасенными оказалась четверо человек, включая двух детей. Все они - граждане России.

Глава семейства выразил свою благодарность казахстанским спасателям.

"Спасибо Казахстану, ребятам из МЧС, вовремя приехали... детям воду привезли", - сказал мужчина.

Недавно Карагандинские спасатели эвакуировали 20 пассажиров автобуса, сломавшегося на трассе Астана - Шымкент. Людей согрели в спецтехнике и доставили в кафе до прибытия нового автобуса.

Ранее сотрудники Центра медицины катастроф пришли на помощь годовалому малышу, который, находясь в машине на трассе, получил вывих локтевого сустава. Травму ребенок получил, когда его пытались накормить.