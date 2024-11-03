Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Спасибо Казахстану": семье из России помогли на трассе в Актюбинской области (видео)

Опубликовано:

Застрявшая машина
Застрявшая машина. Скриншот: t.me/qr_tjm

Легковая машина, в которой находилась семья из России, застряла в грязевой массе в Актюбинской области. На помощь им пришли местные спасатели, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как объяснили в Telegram-канале МЧС, грунт размыло из-за дождя, в результате чего легковое авто застряло в грязевой массе и не смогло самостоятельно выбраться.

Прибывшие на помощь спасатели отбуксировали машину на очищенный участок дороги и сопроводили до ближайшего населенного пункта тяжелой техникой. Спасенными оказалась четверо человек, включая двух детей. Все они - граждане России.

Глава семейства выразил свою благодарность казахстанским спасателям.

"Спасибо Казахстану, ребятам из МЧС, вовремя приехали... детям воду привезли", - сказал мужчина.

Недавно Карагандинские спасатели эвакуировали 20 пассажиров автобуса, сломавшегося на трассе Астана - Шымкент. Людей согрели в спецтехнике и доставили в кафе до прибытия нового автобуса.

Ранее сотрудники Центра медицины катастроф пришли на помощь годовалому малышу, который, находясь в машине на трассе, получил вывих локтевого сустава. Травму ребенок получил, когда его пытались накормить.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2182208-spasibo-kazahstanu-seme-iz-rossii-pomogli-na-trasse-v-aktyubinskoy-oblasti-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie