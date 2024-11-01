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"Просим игнорировать звонки": в акимате Астаны обратились к казахстанцам

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Мужчина смотрит в телефон
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: Igor Stevanovic/500px/Getty Images

Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений Астаны предупреждает казахстанцев о возможных звонках от мошенников, которые представляются сотрудниками акимата, передает NUR.KZ.

"Просим вас игнорировать звонки, поступающие от имени сотрудников акимата, в которых сообщается о предоставлении земельного участка. В случае получения сомнительных звонков или сообщений вы имеете право обратиться в Департамент полиции с заявлением о мошенничестве", - сообщает ведомство в Telegram-канале.

Здесь же напомнили, что с мая 2006 года предоставление земельных участков для ИЖС на территории столицы не осуществляется, что связано с отсутствием в Астане свободных земель.

С 1 марта 2022 года просмотр очередности осуществляется на портале электронного правительства egov.kz с использованием ЭЦП (электронно-цифровой подписи). Услуга "Просмотр или постановка на очередь на получение земельного участка под индивидуальное жилищное строительство (10 соток)" полностью автоматизирована, и казахстанцы могут воспользоваться ею самостоятельно.

Казахстанцев ранее уже предупреждали о популярных видах мошенничества.

Полицейские также предупреждали о новой схеме мошеннических атак на людей - в ней злоумышленники вымогают деньги голосами родственников и друзей.

Стоит отметить, что аферисты используют сотни различных преступных схем, с помощью которых они обманывают простых граждан Казахстана. Например, они могут представиться полицейскими или сотрудниками банков и сообщить своей жертве о том, что на нее, якобы, был оформлен фальшивый кредит. Есть и более изощренные способы, которые состоят из нескольких этапов, а в самом процессе участвуют сразу несколько мошенников.

Также ранее о новом виде мошенничества, связанном с SIM-картами, предупреждали казахстанцев полицейские. Так, под предлогом того, что срок действия SIM-карты заканчивается, мошенники выманивают код доступа в личный кабинет приложения банка.

Сообщалось также, что мошенники взяли на вооружение старую схему с вирусом, который блокирует телефон и отправляет жертве сообщение с угрозой и требованием оплатить "штраф".

Аферисты начали также представляться интернет-провайдерами. Они предлагают отменить якобы "оформленную" на жертву заявку или услугу, чтобы получить доступ к ее аккаунту.

Преступники взяли на вооружение и искусственный интеллект (ИИ) и начали генерировать голоса своих жертв, чтобы вымогать деньги у их знакомых.

Недавно сообщалось о фактах, когда мошенники звонят и предлагают пройти медицинский осмотр. После "записи" они просят назвать SMS-код, с помощью которого могут оформить на жертву кредит.

В МВД ранее даже проинструктировали, как вести переписку или разговоры с аферистами.

В конце августа стало известно, сколько украденных онлайн-мошенниками денег удалось вернуть в Казахстане.

Недавно мы также писали, почему опасно издеваться над телефонными мошенниками в Казахстане и как вести себя при звонке от мошенников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2181996-prosim-ignorirovat-zvonki-v-akimate-astany-obratilis-k-kazahstancam/

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