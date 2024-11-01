Что изменят в процедуре присвоения инвалидности, рассказала глава Минтруда

Глава Министерства труда и соцзащиты населения Светлана Жакупова на встрече с журналистами анонсировала изменения в процедуре присвоения инвалидности, передает корреспондент NUR.KZ.

"Спрашивали, зачем человеку с ампутированной конечностью бесконечно, ежегодно доказывать, что он является лицом с инвалидностью? Мы вносим изменения, и сейчас они на согласовании в Минздраве. Мы говорим, что дата проведения операции по ампутации конечности будет являться датой установления инвалидности бессрочно", - заявила Светлана Жакупова.

Однако министр акцентировала внимание на одном важном условии.

"У человека не должно быть сопутствующих заболеваний. Поясню. Есть показания к ампутации конечности, когда основное заболевание является острым. Например, сахарный диабет. При этом заболевании бессрочно установить инвалидность с ампутированной конечностью невозможно, потому что инвалидность идет по сахарному диабету. Если несчастный случай, ДТП привели к тому, что ампутировали конечность, то в этом случае дата операции будет считаться датой установления бессрочной инвалидности. Это (нововведение - прим.ред.) будет", - разъяснила глава Минтруда.

Напомним, ранее мы рассказывали, что нужно знать казахстанцам про процедуру установления инвалидности.

Мы также писали, что помимо пособия по инвалидности, казахстанцы, являющиеся участниками системы социального страхования могут дополнительно получать выплаты из ГФСС.

А кто именно имеет право на пособия по инвалидности, мы подробнее писали здесь.