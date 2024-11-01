Почему в Казахстане нет понятия "пособие по безработице", разъяснили в Минтруда

Президент Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков на встрече с журналистами рассказал, почему в Казахстане официально нет понятия "пособие по безработице", передает корреспондент NUR.KZ.

"В Казахстане нет такого понятия как "пособие по безработице". Есть социальные выплаты, связанные с потерей работы, и выплачиваются они госфондом социального страхования", - сказал глава Центра развития трудовых ресурсов Даулет Аргандыков.

Это делается, по его словам, для стимулирования активной занятости.

"Мы говорим о справедливости. То есть, система должна работать как подушка - на случай наступления рисков. Она для этого и создана. Поэтому эти механизмы на сегодня так устроены, и это нормальная совершенно практика.

Почему мы с вами работаем и отчисляем, и эти деньги должны получать те, кто не работает и не отчислял? Это же несправедливо. Во всем мире так: кто работает и отчисляет, для них эта "подушка" срабатывает", - отметил Аргандыков.

Между тем, по данным ведомства, для граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума, предусмотрена адресная социальная помощь.

Ранее Жакупова предлагала приостановить выплаты трудящимся пенсионерам предложили в Минтруда.

Глава Минтруда сегодня также рассказала, что нужно делать казахстанцам, чтобы получать адекватную пенсию в будущем.

Кроме того, она сообщила, что с 2031 года женщины в Казахстане будут выходить на пенсию в 63 года, и объяснила, как быть тем, кто занимается тяжелым физическим трудом.

Напомним, Светлана Жакупова дала большое интервью журналисту NUR.KZ, в котором рассказала, почему казахстанцы воротят нос от предлагаемой государством работы, стоит ли многодетным рассчитывать на новые меры поддержки и о многом другом.